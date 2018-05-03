台灣黑錢流出流入 中國都居冠

2018-05-03

「國家洗錢及資恐風險評估報告」公布

〔記者李欣芳／台北報導〕我國第一部「國家洗錢及資恐風險評估報告」昨出爐，點出黑錢流向中國居冠。法務部長邱太三指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；「高度威脅」的犯罪則為智慧財產權犯罪。行政院長賴清德說，這是台灣在洗錢防制的九個弱點。

毒品販運等九類犯罪

每年平均所得約千億

面對今年十一月的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，政府由卅七個公部門機關部會、卅一個私部門公會及機構，完成首部國家洗錢及資恐風險評估報告。賴清德、邱太三與金管會主委顧立雄等都出席報告發表會。

這份報告點出黑錢流向中國居冠。在非常高度與高度威脅的犯罪中，犯罪所得流出前五大的國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞以及同樣並列第五大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前五大的國家或地區則分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

邱太三說，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司、外國銀行在台分行、證券商、郵政機構、國際保險業務分公司、銀樓業、律師、會計師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。

根據評估報告，在毒品販運項目，依據每年查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算，每年約一百八十億元；而詐欺類型估算每年平均約三百五十億元流出；組織犯罪所得估算每年平均約百億元；貪污犯罪近三年平均每年四億元；走私依海關私菸估計，每年所得十億元；證券犯罪各類型合計每年約一六六億元；第三方洗錢每年約一五○億元；稅務犯罪逃漏稅額約五十七億元；智慧財產權犯罪近年平均約七億元。九類犯罪所得約千億元。

賴清德表示，台灣在一九九七年就以創始會員國身分加入APG，也是亞太第一個通過洗錢防制法的國家，台灣一直遵循各項規範，參與國際性洗錢防制活動，二○○七年台灣評鑑獲好成績，但到了二○一一年卻被降級，政府檢視後，發現確實有不足，因此從前行政院長林全到他任內，提出多項具體作法，包括成立洗防辦、修改「洗錢防制法」、修正「資恐防制法」，一直到端出國家報告書。

賴揆指出，報告書找出毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪、智慧財產權等九個目前台灣在洗錢防制的弱點，也是政府積極打擊的犯罪作為，他期盼十一月的APG評鑑，台灣能一舉過關。