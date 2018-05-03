賴揆：併吞台灣是中國國策、陽謀

2018-05-03

〔記者李欣芳、施曉光、黃旭磊／綜合報導〕多明尼加前天宣布與中國建交，我國隨即宣布終止與多明尼加關係。行政院長賴清德昨表示，併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀，這麼多年來中國積極在國際上封鎖台灣的生存空間，也挖台灣的邦交國，這些都不是一日的事情。

賴清德出席「國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會」，被問到部分評論認為這次中國挖走多明尼加，是針對賴揆的台獨說，要給賴教訓，賴清德並未直接回答，只表示希望朝野能夠團結。

賴揆指出，因為我們的邦交國被挖，或是台灣被打壓，影響的是台灣整體的利益，希望國人支持政府，共同面對中國的步步進逼。

馬：八年任內僅斷交一國

不過，前總統馬英九昨於高雄科技大學建工校區演講，提到我國與多明尼加斷交時表示，他八年任內僅斷交一國且無關中國打壓，蔡總統兩年任內斷交三國；馬強調，要好好與中國談、解決九二共識問題，也請最高行政首長（賴清德）不要一天到晚講台獨，「只出一張嘴，一點用都沒有」，好好節能減碳比較重要。

馬英九說，民進黨台灣前途決議文有問題，如果真是主權獨立國家，就應該叫台灣，怎麼不叫呢？顯然走不出去，沒國家願意承認，好好地做好行政院長工作比較重要。

此外，國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方指出，多國與我斷交，遠因是蔡政府不承認「九二共識」，近因則是賴清德不斷大談台獨，他預判未來海地、宏都拉斯兩國邦交關係會很危險。

前外交部長歐鴻鍊指出，中國外交部長王毅日前提及九月有「非洲論壇」，這次蔡英文訪問非洲友邦史瓦濟蘭，沒到布吉納法索，因此下一個斷交國可能會在非洲。