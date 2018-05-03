還有一邦交國亮黃燈 建交口袋名單有數個

2018-05-03

〔記者蘇永耀、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕台灣與多明尼加斷交，邦交國數下修至十九個，國安人士昨透露，台灣並不是沒有新建交的口袋名單，但也要思考在外交戰略上是否會分散鞏固既有邦交國的外交資源，乃至於是否影響到與美國等主流民主國家的合作關係。

這位國安人士說，所謂的「口袋名單」，不是一個，而是「數個」。

對於中國升高外交戰，外交人士指出，面對中國的銀彈攻勢，台灣目前十九個邦交國都處於高度警戒狀態，在中美洲及加勒比海地區接連丟了巴拿馬及多明尼加後，目前該區還有一個國家處於亮「黃燈」的階段，前線外交人員正積極固守。

國安人士說，蔡政府上台後，在台海情勢上的穩健表現及正面角色，也得到美國等國肯定，這並反映在台灣參與世衛活動時，獲得相關國家的公開力挺，因此，台灣在思考下一步的外交戰略，也必須同步考量如有新建交，是否影響到與美國等主流民主國家的合作關係。

對於多明尼加與中國建交，並與台灣斷交，美國國務院一位發言人一日敦促中國努力恢復建設性對話，避免進一步升級或不利於穩定的行動。

立法院外交及國防委員會召委王定宇受訪認為，政府的外交應朝多元發展，邦交國增減不該被當成外交績效的唯一指標，但王也透露，近年幾個與台灣斷交的國家，中國當時的建交承諾，至今皆無法兌現，部分國家也表達很後悔與台灣斷交，這都是我方未來還能拓展的外交空間。

王定宇指出，在扁政府時代斷交的哥斯大黎加，中國曾答應蓋高速公路及煉油廠，但至今沒下文，一毛錢沒花，「這就是誘騙」。而在非洲的經營，中國都是先答應給一大筆錢，但錢後來沒到，反而中國的公司、國企和工人以「一條龍」方式進入，並帶著他們的產品到當地，非洲當地人成為中企的奴工，國家也變成欠債。

另外，聖多美普林西比前年與台灣斷交，王定宇說，至今還沒拿到中國承諾的一億四千萬美元贈款。也斷交的馬拉威，與中國建交後，愛滋病失控，一年有八萬人死於愛滋，反觀當初台灣醫療團到馬拉威建醫院、追蹤愛滋病患，讓愛滋病控制出現很好成效。王強調，中國縱然銀彈多，但挖來的國家也出現更多的分食者，加上其他與中國有邦交的開發中國家也在比較，北京的跳票是必然的。