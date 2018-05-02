GTI董事長賴義雄中風過世

2018-05-02

〔駐美特派員曹郁芬／華府四月三十日報導〕華府最大的台灣智庫「全球台灣研究中心」（ＧＴＩ）董事長賴義雄二十七日因中風被家人送到醫院急救，今天下午家人決定拔管，隨後於下午五時零七分過世。

「牽手護台灣」出自賴的點子

朋友形容記性極佳、博學多聞的賴義雄是智多星，他與邱義仁、李應元等綠營政治人物交往密切，二○○四年二月二十八日為綠營造勢的「牽手護台灣」運動就是賴義雄的點子。蔡英文和賴清德參選時，賴義雄也曾透過管道獻策。由於好客，加上人脈廣，賴義雄還喜歡為綠營舉薦人才，例如去年從華府回台擔任資策會執行長的于孝斌，牽線人之一就是賴義雄。

土木工程出身的賴義雄對台灣文化與歷史有深入研究，很喜歡在朋友圈和台灣同鄉的聚會中「開講」。二○一六年ＧＴＩ成立時，賴義雄受朋友所託出面擔任董事長，已經退休的他曾表示這是他的最後一仗，希望能把火炬傳遞給年輕一代。ＧＴＩ執行長蕭良其說，賴義雄終身在推動美台關係的深化，對美台共享的價值深信不疑，他的熱情與奉獻精神感染了年輕一代。他們會努力讓香火傳承下去。

一九四○年出生於台灣基隆的賴義雄畢業於台大土木工程系，擁有美國西北大學的博士學位。終身都在學習的賴義雄在過世前還與妻子到印度、尼泊爾與杜拜旅行了三個禮拜。他的家人透露，賴義雄總是希望能「好死」，如今沒有痛苦地結束人生旅程，家人決定不要辦喪禮，暫定在今年七月二十四日賴義雄生日的當天或八月初舉辦追思會，邀請親朋好友一起為精彩活過一生的他「慶生」。