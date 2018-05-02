酸對手 蘇：期待還是當年的侯友宜

2018-05-02

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌，昨天與民進黨新北市立委、不分區立委餐敘。蘇貞昌受訪表示，「如果新北好選的話，就不會徵召我」，他一向都是從最困難中開始，一件一件做起來，如果民調真的差很多，也表示選戰很困難，團隊就從最困難的這一個點開始努力，希望新北市民頭家給他機會，「我一定會做得更新、更好」。

談民調 「一向都是從最困難中開始」

對於國民黨提名的新北市長參選人侯友宜，蘇貞昌說，「期待他還是當年那個侯友宜」，不要因為選舉而有改變，例如侯和周錫瑋在初選的時候，曾說「批評別人不能成就自己」，這點讓他很欣賞，但面對蘇貞昌時好像就不一樣，希望侯不要改變太大。

昨天餐敘由民進黨選對會召集人陳明文、林錫耀作東，邀請蘇貞昌及新北市九位立委，包括蘇系的呂孫綾、張宏陸、蘇巧慧、吳秉叡，親正國會的立委高志鵬、吳琪銘、林淑芬，以及英系的羅致政、江永昌。另還邀請四名設籍新北市的不分區立委施義芳、王榮璋、李麗芬、余宛如，一起討論新北市年底的選戰。民進黨秘書長洪耀福、副秘書長高幸雪也出席。

對於部分媒體昨天公布民調，洪耀福與林錫耀在會中分析，侯友宜選戰打法跟朱立倫差不多，都會透過民調大幅領先來創造「西瓜效應」，不過以之前游錫堃的票數就可以得知，差距並不大，「如果真的民調這麼高，他們躺著選就好，何必出這麼多招？」

蘇貞昌也表示，自己過去競選台北縣長，都是一開始落後，慢慢往前追，他擅長打這種選戰。