暗諷 侯：對神明的信用不可違逆

2018-05-02

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜昨天早上參加保生大帝遶境時，祈求保生大帝保佑他當選，並意有所指表示「對神明的敬仰要很虔誠，對神明的信用不可違逆」，外界解讀是在暗諷對手蘇貞昌，但他稍晚澄清「沒有其他意思」，希望神明保佑新北市民平安、健康，想法很單純。

民進黨新北市長提名人蘇貞昌，二○一○年曾在大龍峒保安宮宣布不參選第三次台北縣長，此次參選遭諷毀諾背信。侯曾酸蘇「應跟神明講清楚」，因此侯昨天出席三芝八庄大道公輪祀活動的致詞，外界解讀是在嘲諷蘇貞昌。

侯友宜昨天下午澄清，自己對神明很虔誠，對蘇貞昌也非常尊重，早上向保生大帝祈求新北市民平安、健康、快樂生活，想法很單純，沒有其他意思。

被問到媒體做的民調大幅領先蘇貞昌，侯友宜說，將繼續做該做的事情，隨即話鋒一轉，提到民調中民眾多反對深澳燃煤發電廠的立場，表示自己也一貫反對，「但老縣長看起來是支持興建」，建議蘇貞昌參考民調結果、尊重民意，否則會與民意有落差。

續打深澳電廠 盼老縣長表態

侯友宜還說，民調是參考，自己更應該戰戰兢兢、如履薄冰，票沒有投出來前都不算數，看到這樣的民調數字，他必須更加認真打拚，不然「穩死的」。

對於蘇貞昌說希望侯友宜還是與當年一樣，不要因為選舉改變；侯友宜回應，他尊重老縣長，他只是對政見表示不一樣的態度，例如他反對深澳燃煤電廠，希望蘇也能對市民說明清楚。