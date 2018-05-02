北京測我底線 政府不能被動應戰

2018-05-02

記者蘇永耀／特稿

台灣經歷幾波外交危機，其中一九七一年失去聯合國會籍，不到四年，邦交國數字迅速腰斬，當時是真正的「雪崩式斷交」，之後邦交國數字起起伏伏，約維持在二十幾個，李登輝總統任內最高達三十個，台灣昨與多明尼加斷交後下修至十九個，既是新低點，也是外交危機。

台灣自從十一年前與加勒比海的聖露西亞復交後，十一年未有新邦交，其中八年是因為馬英九的外交休兵，放棄戰場。蔡總統上台近兩年，強調「維持現狀」，外交上採取「守勢作為」，在缺乏積極突圍策略下，二○一六年與聖多美普林西比斷交，二○一七年與巴拿馬斷交，二○一八年再與多明尼加斷交。

不過，若看這三個國家的斷交，可以清楚看到，前兩個屬於「無預警」斷交，尤其巴拿馬在蔡總統首訪中美洲的隔一年即終止外交關係，顯示前線人員還耽於外交無慮的春秋大夢裡。但多明尼加則不同，第一線外交人員早察覺多明尼加的搖擺不定，甚至連與中國磋商的幾個時間點都有掌握住，也提出反制作為，斷交並非無預警，而是多國政府已決定轉向，情勢難再挽回。

縱然都以斷交告終，但外交部門接下來進行檢討時，應有不同的評價及處置。

台灣過去四十多年來，邦交國數字維持在二十幾個，集中在中美洲、南太平洋及非洲地區這三區塊，但隨著中國勢力在非洲迅速提高，台灣在該區也接連失去邦交，如今在中美洲雖然掉了巴拿馬及多明尼加兩個重要國家，但台灣在中美洲及鄰近的加勒比海區域，還維持十個邦交國，南太平洋也有六個，如何運用既有的外交資源達到「區域聯防」的加乘效益，已是重中之重。

事實上，外交並無永遠的敵友關係，部分與台灣斷交的國家，雖一度琵琶別抱，但對北京來說，利用價值也到此結束，先前所承諾的鉅額金援，多屬芭樂票，部分國家甚至想回頭與台灣再接觸。北京以挖邦交羞辱台灣，也是測試底線及戰力，台灣在這外交區塊猶存影響力，積極出擊，不再被動應戰，甚至爭取區域間的新友邦，或許才能真正「維持現狀」。