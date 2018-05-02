外媒：中再斷台邦交 向川普下馬威

2018-05-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中美洲國家多明尼加屈服於中國銀彈攻勢，一日宣布與我國結束七十七年邦誼，再度令國際議論紛紛。多家主流媒體及學者評析，在蔡英文政府上台後，中國極盡一切手段挖台灣外交牆腳，除了壓縮台灣國際空間、威嚇台灣主體意識外，亦是對美國政府一連串「友台」政策的報復，藉此向川普總統下馬威。

美國有線電視新聞網（CNN）和華爾街日報指出，美國總統川普去年初上任以來，先是破例與蔡英文總統通電話，接著批准對台軍售、通過「台灣旅行法」及對台灣潛艦國造發出「行銷核准證」，北京當局憂心這一連串動作將「壯大台灣的膽子」，而頻頻撒錢斷台邦交，正是看不慣美台「過從甚密」，憤而拿台灣出氣，同時也是對川普的一記警告。

華爾街日報另指出，位於加勒比海的多明尼加，擁有豐富海洋資源和海港，與中國建交後，不啻為對美國外交的重大打擊。而多明尼加與台灣斷交後，台灣如今僅剩十九個邦交國，且幾乎都是較貧窮、弱小的加勒比海和太平洋島國，國際影響力有限。北京近幾個月也積極與梵蒂岡改善關係，是否奪走台灣在歐洲最後一個、也是其現今最重要的邦交國，將備受矚目。

英國金融時報（FT）指出，美國在台協會（AIT）前處長司徒文認為，中國的「外交霸凌」策略，除了展現其揚威全球的野心，也進一步疏遠台灣人民，使兩岸和解、和平統一的願景愈來愈不實際。美國智庫「二○四九計畫室」副主任柏頓則說，中國一直脅迫國際社會接受其「一中原則」，如今再一次成為「台海的麻煩製造者」，中方必須負起完全責任。

台灣應連結無官方關係盟友

英國諾丁漢大學中國政策研究中心高級研究員暨台灣問題專家寇謐將則向法新社表示，多明尼加成為眾多「為了多拿點中國給的好處，而可以輕易捨棄原則」的小國之一，這只是再一次證明，台灣真正應該致力的是，與「沒有官方關係的盟友」建立更多面向、更穩固的連結。