人物速寫》外交官賴昱誠 用說唱藝術推銷台灣

2018-05-01

記者呂伊萱／專題報導

我駐紐約經文辦事處副領事賴昱誠，投身公職前，更為人知的身分是說唱藝術表演家。賴昱誠十八般武藝在身，擅長相聲、竹板快書、南管與崑曲，與他國外交官互動時，深厚的文化內涵成為引信。賴昱誠個性就喜歡結交朋友，認為外交工作無非就是「為台灣交朋友」，盼在政治經濟的硬實力以外，也展現台灣多元文化的軟實力。

高中迷上竹板快書 大學進社團鑽研

賴昱誠自小即是演講比賽與相聲比賽常客，高中偶然看見知名說唱藝術家林文彬的竹板快書表演，一眼著迷，大學便加入相關社團，正式學習說唱藝術，後成為台大說唱藝術社社長。在說唱藝術之外，賴昱誠個性活潑，對國際事務感興趣，因此不斷精進語言能力，雙主修政治與法律，並投入海外志工活動。

台灣多元文化 成參與國際社會優勢

在不同專業領域中提升自我時，賴昱誠同時意識到多元文化底蘊作為台灣的獨特性，是參與國際時不能忽視的優勢，這個想法在他投入外交工作後也時時銘記在心。賴昱誠引述一位外交前輩說，一個好的外交官，除了熟悉自身文化，也對外國文化抱持開放態度，才能充分交流，他亦如此自許。

賴昱誠受訪時，信手拈來就是一段竹板快書與琵琶演奏，身旁放著一把刻有名字的琵琶，是南管音樂家王心心父親親自製作並贈送的禮物。即使駐外工作繁忙，賴昱誠也不忘他的說唱藝術專業，不僅將全數行頭搬到紐約，也正著手將傳統的中文段子，轉化透過英文表達，希望跨越語言障礙，與國際友人共享樂趣。

傳統段子轉為英文 與國際友人共享

「傳統文化是一片浩瀚無垠的大海」，賴昱誠這麼形容著，例如說唱中較接近生活的相聲，也可結合歌仔戲、南管或是唸歌等台灣傳統說唱，深入之後寶藏只有越挖越多。他不僅能夠「說」這些文化，更能直接「演示」，與他國外交官交流時，就是很好的切入點，容易拉近距離，也讓人認識台灣的文化軟實力。

說起國際交流經驗，他以說唱藝術和蒙古友人交流馬頭琴、呼麥等經驗，和新加坡友人聊潮州戲，也和擅長無伴奏人聲合唱的美國友人交換音樂心得、一起聽歌劇。賴昱誠說，外交官無非就是「為台灣交朋友」、推銷台灣，而台灣的文化資源超乎想像地豐富，不僅「中華文化是台灣文化的一部分」，閩南、客家、原住民與新住民等文化都包括其中，正是台灣和世界上其他地方華人的不同之處。賴昱誠認為，在政治經濟等硬實力之外，透過文化面的軟實力交流，可讓台灣對外關係更柔軟、厚實。