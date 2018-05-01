內政部︰公辦初選不是萬靈丹

2018-05-01

用公帑辦政黨初選有疑慮

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○一八年縣市長選戰日漸升溫，民進黨、國民黨等主要政黨也在多個縣市透過初選全民調方式決定提名人選，但衍生選舉經費過高、砸錢拚初選的亂象，學界建議可採美國「公辦初選」方式改善；對此，內政部不表認同，認為政府已有政黨補助款及每票三十元補助，再用公帑辦理政黨內部初選有疑慮。

曾辦公聽會 多數學者反對

全世界只有美國有黨內初選的「公辦初選」制度，內政部曾在二○○四、二○○七年舉辦「引進公辦政黨初選制度公聽會」，但多數與會學者反對。

「推動公辦初選非常困難！」內政部民政司長林清淇坦言，這麼多年來，台灣政黨、學術界對此議題毫無共識，加上初選是政黨內部事務，外界普遍認為應政黨自行規劃，建立符合民主法治的制度。

A1指出，要不要改成「公辦初選」或「公費選舉」，社會可多元討論，但若想藉此解決所有問題，恐怕也不是萬靈丹，因為政府如果花大筆預算，讓少數幾個政黨在那裡玩「公辦初選」，是否適當確實有疑慮。

採公費選舉 目前也無共識

林也提及，不只「公辦初選」，現在還有另一派說要選舉都用「公費選舉」的意見，老百姓願不願意讓政府公帑預算用於此？都是非常大的問題，台灣社會至今沒有共識。

林清淇強調，現行「公職人員選罷法」已對黨內初選賄選有處罰機制，至於初選花太多錢，政府究竟要怎樣管，這部分尚待研議及通盤討論，才能建立可長可久的政黨選舉制度。

「美國那套也不是直接搬來台灣就能用！」林清淇認為，要推動至少必須要有共識，這不是內政部決定就能推的，況且其他國家也沒學美國，台灣目前已有政黨補助款，得票達一定門檻每票三十元補助，若改成「公辦初選」，這些可能都須取消，不然會有雙重補助問題，這樣各政黨能接受嗎？

中選會副主委陳朝建則表示，關於黨內初選或「公辦初選」相關事宜，中選會不預設立場，依法辦理選務為中選會的職掌及職責所在。