仿美採用公辦初選？學者有歧見

2018-05-01

拚縣市長黨內初選 比大選還花錢

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○一八年縣市長選舉將在年底舉行，有鑑於政黨黨內初選金流亂象，甚至初選比大選經費花更兇，以及要採徵召、全民調或禮讓莫衷一是，但對於是否仿效美國採「公辦初選」制度，學者看法不一。

施正鋒︰避免財團、派系操弄初選

東華大學民族發展與社工學系教授施正鋒表示，黨內初選採全民調不合理，民調電話投你的人，大選不一定會投你，還可故意找弱的人來拚，年輕人更不會在家等電話。

施正鋒認為，由政府辦理「公辦初選」才不會有政黨及財團操弄可能，尤其鐵票區的候選人只要有財團或特定媒體支持，很容易曝光出線「非常不合理」，美國採取「公辦初選」解決了派系政治問題，政府不應只為不花錢，放任派系及財團操弄政治。

范世平︰政黨活動不能由納稅錢出

「公辦初選行不通，政黨活動不能由人民納稅錢來出！」台師大政治系教授范世平指出，會採全民調是因黨內民調與主流民意不符，但全民調也有些問題，例如堅定政黨立場的人反而可能容易落選；而台北市長選舉民進黨是要徵召或禮讓柯文哲，用「公辦初選」也無法解決，雖然常有候選人對黨內初選全民調結果認為不公或爭議，但目前沒有比這更好的方法。

廖達琪︰可考慮公費選舉制度

中山大學政治學研究所教授廖達琪則認為，「美國公辦初選只限某一些州」，不能全境一概而論，尤其美國選舉錢花更兇，放諸全球也沒有一個政黨黨內初選是完美無缺、不被批評，要採黨主席或選對會的集權式徵召，或採全民調初選產生，這都算是民主政治常態。

廖達琪表示，歐洲是有以政黨為中心的「公費選舉」，有一定比例經費由政府補貼，不像台灣是在初選或大選撒大錢，初選金流及政治獻金更不透明，任由少數財團支持特定候選人，那可考慮「公費選舉」原則，不要讓候選人花太多錢。

廖達琪指出，政黨屬於民間組織，政府不可能以「公辦初選」將黨內初選經費全包，目前台灣採取「事後補貼」的政黨補助款，這些錢被拿去哪花也不知，倒不如政府建立「事前補貼」的公費選舉制度；另外，更要補強陽光法案，讓無黨籍參選人金流能受檢驗，杜絕相關不法情事。