林為洲︰公辦讓初選更透明

2018-05-01

政治獻金規定 沒跟上選罷法

〔記者林良昇／台北報導〕選戰年底開打，但對爭取黨內初選提名的選將而言，選戰早已開打，不過現行法令對黨內初選無政治獻金相關規定，「銀彈」消耗大，還無法對外募款，對參選人的經濟負擔不小。有藍營選將認為，可將相關規定法制化，甚至可以公辦初選，讓初選過程、經費來源更加透明。

今年地方公職人員選舉將於十一月廿四日登場，依政治獻金法規定，擬參選人自四月廿五日起，得向監察院申請設立政治獻金專戶，收受期間自許可收受日起至選舉投票日前一日止，但這之前進行的初選，參選人無法開設政治獻金專戶對外募款。

有意角逐國民黨新竹縣長提名的立委林為洲說，未有政治獻金專戶前，跑初選的相關花費都是靠個人，造成有錢人可以花較多錢在初選上，政黨進行黨內初選已視同選罷法，但政治獻金的規定沒有跟上，缺乏規範，這當然是缺失。

林為洲表示，公辦初選制度在台灣討論很久，他認為可提出相關修法方向，也會研究，讓獲得立委席次、有領到政黨補助金的政黨，其黨內初選由政府公辦，但由政黨負擔費用，讓初選流程可以透明化。

國民黨桃園市長被提名人、立委陳學聖表示，政治獻金法是他在二○○四年擔任立委負責草擬推動的，當時有考慮到如果政治獻金專戶納入初選，恐怕有人會運用初選名目，收了很多不該收的錢，最後沒有納入初選。

陳學聖憂專戶納初選遭濫用

陳學聖不認為現行法規需要修正，因為初選不應花很多錢；他說，是民進黨在台南市長、高雄市長初選花得太離譜，他個人在桃園市初選不用花那麼多錢，檢調應該去查民進黨在台南、高雄的初選是否有違反政治獻金法，而不是縱容這樣的歪風。

正在進行國民黨台北市長初選民調的前立委丁守中表示，初選使用的經費是他上次立委選舉時的剩餘款，沒有經費不明的問題，未來要如何修法，是否公辦初選，他都沒有意見。

參與國民黨台北市議員黨內初選的文傳會主委李明賢受訪坦言，為了參與初選，他已經向銀行貸款一百萬元，在沒有政治獻金專戶下，選將自己要有些存款，不可能完全沒有錢就投入選舉；但是否讓政治獻金專戶的設立日可以提前，則要從法制面去討論，可能要凝聚更多共識。