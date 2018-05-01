政治獻金專戶 選將盼申請時間提前

2018-05-01

初選早已開打 上月25日起才能設專戶 經費支出無從監督

〔記者楊淳卉／台北報導〕為求二○一八選舉勝選，各政黨多以黨內初選決定人選，參選人早如火如荼展開競選活動，但因初選起跑時間較早，多數參選人初選期間無法依法開立政治獻金專戶、收受政治獻金，導致初選金額大增，甚至比正式選舉花費更多，且金流來源不明，競選經費支出也無從監督，引發外界不少質疑。

黃偉哲︰修法規範初選金額

對此，民進黨台南市長被提名人、立委黃偉哲建議，可修法將專戶設立時間提前，或參考日本經驗規範選舉花費與用途，遏止撒錢式選舉，杜絕爭議。

民進黨嘉義縣長被提名人翁章梁表示，他一直主張初選應該納入選罷法，如果來不及立法，可先從修改政治獻金法開始，增修十二之一條將初選納入，只要登記政黨初選就可以開立帳號，而未能完成登記者要全部退還捐贈者。

根據「政治獻金法」規定，直轄市議員、直轄市長、縣市議員、縣市首長擬參選人，自該屆任期屆滿前八個月起才能開設政治獻金專戶。今年底大選，縣市長及縣市議員擬參選人，要等到四月廿五日起，才能向監察院申請設立政治獻金專戶。

有關初選經費問題，民進黨內有多人參與初選，但目前僅少數公開經費細目，其中，黃偉哲在四月下旬公布「市長初選經費支出表」，包括行政、文宣、活動等費用，合計支出三三二七萬餘元。

黃偉哲指出，若修改「政治獻金法」，可將設立政治獻金專戶的時間提前，以縣市首長來說，可從現行任期屆滿前八個月前，提前如十個月或不等，就能解決問題。參選人不僅可以早一點收受政治獻金，初選期間的收入、支出單據都規範予以申報，落實經費透明。

黃偉哲也認為，若現行法規不修改，也可從參選人的花費著手，由政府規範初選、大選經費，例如日本眾議院議員選舉，對於使用金額、花費用途，都有嚴格規定，這可以遏止撒錢式選舉，造成民主不公平競爭。

黃偉哲競選辦公室發言人郭國文表示，現行法規僅對初選期間，涉及賄選和「搓圓仔湯」兩種不法情事進行規範，未對意圖使人不當選和競選經費做規範。