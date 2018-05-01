外交部痛斥約旦撤旗事件：傷害台灣 不會讓中國變偉大

2018-05-01

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕台灣駐約旦代表處上週六應邀出席國際城市節展覽，主辦單位卻因中國施壓，粗暴撤除我國旗。外交部昨表示，中國打壓我國，甚至染指純文化性質的交流活動，我對於中國外交部門的惡行感到不齒，也嚴正向中國外交部表示「傷害台灣不會讓中國變偉大」，中國應認真看待中華民國獨立存在的事實。

陸委會表示，對於中國大陸蠻橫無理做法，該會表達強烈不滿與抗議，中華民國是主權國家，政府將堅決捍衛國家主權尊嚴及維護台灣最大利益，同時正告中共方面切勿誤判情勢，兩岸唯有務實溝通才能化解分歧。

外交部指出，我駐約旦代表處受邀參加「第十四屆國際城市節」（14th International City Festival）活動，駐處事先已向主辦方單位充分說明，並確認我與中方共同參展及國旗懸掛方式等細節。

但主辦單位因為中國施壓，當天要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗，我駐約旦代表楊心怡向主辦單位表達強烈抗議，現場雙方一度互有拉扯，最終遭移除大幅國旗，但我方仍堅決保留桌旗。楊心怡並在我國攤位接待約旦皇室莎娜公主一行參觀後，先行離場，以向主辦單位表示抗議。

外交部說，中國外交部門近來強力打壓我國駐外館處各項工作，繼脅迫施壓我駐約旦代表處改名之後，現在更染指純文化性的交流活動，只會引起台灣人民的憤怒，重傷兩岸的和平與發展，更踐踏中國國家主席習近平「兩岸同胞心靈契合」的宣示。