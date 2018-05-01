WHO扮黑手 阻台參與國際醫療會議

2018-05-01

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）網路報名截止在七日到期，但在中國施壓下，世衛組織（ＷＨＯ）仍未向我發出邀請，我友邦盼與ＷＨＯ幹事長譚德塞見面洽商，至今也無下文。政府人士直言，ＷＨＯ不僅在ＷＨＡ案對我不公，甚至在所有ＷＨＯ贊助的國際會議中，也成為「干擾我們的角色」，阻撓我方參與。

總統：與美合作 務實推動參與國際組織

蔡英文總統昨接見首次訪台的美國聯邦眾議員蓋耶哥時強調，蓋耶哥是美國眾議院「國會台灣連線」成員，長期支持與台灣有關的各項議案，台灣將持續與美方一起努力，發展更堅實夥伴關係。總統指出，中國持續透過外交手段阻止台灣參與ＷＨＡ，但政府仍會與美國等理念相近的國家合作，務實推動參與國際組織，主動貢獻國際社會。

政府人士指出，ＷＨＯ做為全球最高公衛主管組織，但當我國醫衛專業人士參與國際交流時，ＷＨＯ現在卻成為「干擾我們的角色」，任何國際醫療會議，只要ＷＨＯ有贊助、參與其中，一旦注意到台灣代表出席活動，就會「表達意見」，要求使用「中國台灣」頭銜，否則就阻撓我方代表參與，有時最後妥協我方使用「台北」名義，有時則完全阻擋出席。

我政府已公開表明，若最後仍然無法受邀參與大會，「不排除任何方式回應」。據了解，除了提案、投票與場外發聲等方式，蔡總統甫結束訪問的友邦史瓦濟蘭，也是我大會內推案所倚重的重要角色之一。

一名駐外官員透露，ＷＨＯ幹事長譚德塞「喜歡搞小團體決策」，認為ＷＨＡ許多事情不須經過大會處理，「在執委會就能決定」，引起許多會員國不滿，認為剝奪了各會員國發聲的權利。

這名官員說，譚德塞出身非洲，在非洲全體國家與中國的支持下當選幹事長，對非洲有優先偏好。而我友邦史瓦濟蘭不僅是非洲會員國，更是執委會成員，與我長期進行醫療合作計畫，在為我執言方面，我方便希望「以其人之道還治其人之身」，透過非洲友邦為我發聲。