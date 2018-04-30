國防院明揭牌 10餘退役上將任諮委

2018-04-30

〔記者羅添斌／台北報導〕由國防部捐助經費成立的「財團法人國防安全研究院」將在明天揭牌成立，由前國防部長馮世寬擔任首任董事長。軍方高層官員透露，國防院的位階與格局相當高，董監事名單涵蓋國安會、國安局、國防部、外交部及陸委會等，更特別邀請十餘位退役上將擔任「戰略諮詢委員」，陣容相當堅強。

馮世寬 首任董事長

國防院已在三月底向台北地方法院完成財團法人設立登記，根據國防院揭露的董事名單，包括董事長馮世寬，董事蔡明彥（國安會副秘書長）、江春男（前國安會副秘書長）、柯承亨（國安局政務副局長）、吳志中（外交部政務次長）、邱垂正（陸委會副主委）；國防部系統的董事包括沈一鳴（軍政副部長）、吳萬教（國防大學校長）、杲中興（中科院長）等人。

軍方高層官員說，國防院的董事會成員為七至十五人，董事由國防部就政府機關代表，對國防安全外交及兩岸事務富有研究的學者、退將、離退政務官與相關專業人士遴選聘任，其中政府機關代表比例，不得低於董事總人數的二分之一，且依規定不得支領雙薪。

官員表示，為借重退役上將的經驗與智慧，國防院也將設有九至二十人的「戰略諮詢委員」，全數由退役上將來出任，但均為無給職。

國防安全研究院由國防部捐助一億二五○七萬元經費成立，但朝野立委認為國防院與軍方參謀本部現有的「戰略研究中心」有功能重疊、組織疊床架屋之嫌。

在審查今年度預算時，已決議將這一億二五○七萬元的捐助經費凍結十分之一，要求軍方提出報告並經委員會同意後才能動支。