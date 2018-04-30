國防部報告 軍改案 逾九成現役軍人贊同

2018-04-30

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部、退輔會今天將向立法院外交及國防委員會報告軍改方案及衝擊評估，國防部報告指出，對現役軍人巡迴座談及問卷的調查結果，都有九成以上的現役軍人贊同軍改規劃內容。

國防部報告指出，在巡迴座談方面，軍方自去年十一月二十二日至十二月二十二日辦理座談說明會，參與官兵達到十三萬四五二七人，全軍各級主官與業務主管及官兵代表，計有十二萬一○七五人，也就是九十％認同規劃方案內涵及做法，有利穩定軍隊士氣，鼓勵現役軍人長留久用。

國防部說，軍方自去年十二月五日至八日採電腦線上問卷調查系統，計有八萬三六八三人接受問卷，經統計有七萬八六三○人、也就是九十四％，表示贊同規劃內容。

國防部表示，軍改完成後，退休經費總支出將由現行制度的三兆四八八三億元，改革後調整為三兆一六四三億元，未來三十年可減少總支出三二四○億元。在政府財務負擔方面，報告指出，現行制度為三兆三八九二億億元，改革後三兆一一四億元，未來三十年可減輕政府財政負擔三七七八億元。

至於退撫基金的損益平衡，報告指出，改革前，依基金管理委員會第六次精算報告，軍人退撫基金預估於一○九年用罄，未來三十年財務缺口計一兆二○六七億元。而在改革後，可確保三十年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘一二六八億元。

另對於軍改可能對退伍軍人權益造成衝擊及各方誤解，退輔會表示，五月中旬將召開記者會，並邀請個案代表現身說法，以實際案例說明，化解各界疑慮。