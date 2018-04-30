2018-04-30

記者鍾麗華／特稿

中國對台統戰不僅針對年輕人，也鎖定「未來的主人翁」，其密集接觸台灣的中小學教師與校長，真正目標在於中小學生，希望透過學校與老師灌輸「中國夢」，讓青少年與學童對中國卸下心防。中國是有步驟、按計畫來消滅「天然獨」，如何守住教育國安防線，恐是新任教育部長吳茂昆的重要任務。

中國藉舉辦各種教育論壇與交流、參訪活動，拉攏中小學校長與老師，經由相互的交誼，建立聯繫管道，讓中方人員「回訪」，以便名正言順進入台灣的校園中。前陸委會副主委林中斌就曾提醒，從去年十二月底，有人在台北、桃園、宜蘭等地，陸續看到穿著中國制服的小學生，與台灣的小學進行交流。

中國軟手促統已鋪天覆地來台，但教育人員失去警覺，國安防線早已失守。搜尋中國網站，就可以了解中小學校長如何密集赴中；查閱各機關的公務出國報告，也可看到從校長到老師，甚至赴中交流的中小學生，在心得報告如何讚嘆中華文化、傾心於中國的繁榮進步，不少學生最後一句還會寫道，「我還會再回來的」。

在小學社會課堂上，有老師談論時事隨著中國起舞，不僅過度美化中國，還要學生回家上網查「一帶一路」資料，動輒訴諸中華文化與血緣，誤導懵懂的小學生。至於考慮赴中就學的高中生，老師與學校提供充足資訊，國安人士就猜測，這些老師、校長可能被中國招待過。

教育部管理全國的各級學校，業務量龐大，兩岸教育交流事務一直不是其重點工作，在過去馬政府八年「開大門」下，讓教育防線缺口越來越大，也難怪去年各校爆出「一中協議書」，最近還有大學教授赴中兼職爭議，讓教育部經常抱著「中國議題」燒。

據了解，內政部召開聯審會，教育部出席人員層級相當低，遇到中國人士申請進入台灣的校園時，教育部代表每次都回「沒意見」，讓其他相關單位捏一把冷汗。教育部如何整頓對各級學校的兩岸交流，應是在中國祭出對台三十一條後的重要任務。

而公務人員有「國家安全」的教育訓練課程，看來無論是中小學校長、老師與教育行政人員，也應比照辦理，加強國安觀念，或許也可藉此提升「未來主人翁」的防衛意識。