謠言終結站》 中油天然氣土地涉不法？國產署：依法令辦理

2018-04-30

網傳內容︰

中油觀塘工業區及工業港，將設天然氣第三接收站，環保團體質疑中油併購前開發單位東鼎液化瓦斯公司，取得工業區土地，但當年東鼎取得土地程序涉嫌舞弊不法，即使中油接手開發，仍應清查其舞弊情事與環評處分。

查證結果︰

國產署強調，東鼎是依促產條例第33條規定於民國90年間購得「觀塘工業區」範圍內4筆國有土地，面積合計約230公頃，該土地於讓售當時已查證非屬桃園市政府公告不得私有土地，讓售價格是依國有財產法第58條及國有財產計價方式查估，均依相關法令規定辦理。