基層「拱管」 國民黨：不討論

2018-04-30

〔記者林良昇、鍾泓良、蕭婷方／台北報導〕教育部上週決定不聘任管中閔為台大校長，並要求台大校長重選，藍營基層出現「拱管」參選台北市長的聲浪；不過，國民黨內觀察，管應會爭取他擔任台大校長的「公道」，不會參選北市長。國民黨組發會主委李哲華說，黨已啟動黨內民主機制，不可能討論這問題。

人選一定由黨內機制出線

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也強調，國民黨市長候選人一定由黨內機制出線，必定為參與初選的前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千、台北市議員鍾小平等四人之一。

今啟動新竹縣長協調機制

國民黨經八梯次提名，只剩下台北市、新竹縣、高雄市、台南市、金門縣五縣市尚未塵埃落定，台北市、高雄市已有期程；國民黨今下午啟動新竹縣長提名協調機制；金門縣後續也將進行，黨內預估最快五月下旬，就可全數提名完畢。

在台北市長提名方面，國民黨昨起展開為期三日的電話全民調，預計五月二日結果出爐。

鍾小平昨與九名里長召開記者會「挺管」。鍾受訪說，管中閔若出來選，他願意在二階段與管協商；鍾也說，就他了解黨中央有跟管接觸，國民黨主席吳敦義什麼都不會說，但自己猜得到吳的心裡話，「心裡話就是，蔣萬安跟管爺及丁守中比，他要這兩個，不要丁。」

李哲華受訪時強調，管是否選北市長是假設性問題，如果管真有表態要選，黨中央才會評論，國民黨從來沒有與管談參選台北市長之事，相關傳言是無稽之談。

至於其他尚未決定提名的縣市，高雄市民調時間約訂在五月中旬。台南市部分，國民黨先就前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博進行全民調決定人選。

高市五月中旬展開民調

提名進度較落後的新竹縣，李哲華表示，今日下午將邀請有意參選的國民黨立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢協調提名機制，這也是國民黨首度針對新竹縣長提名正式進行協調。林為洲說，如果協調不出候選人就辦初選，他建議可用「台中模式」十天左右進行民調決定人選，以免拖太久。

金門縣部分，國民黨中央提名協調小組已邀過有意參選的國民黨立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華四人討論提名機制，陳未出席，但其餘三人有初步共識。據悉，楊鎮浯出線的機率大。