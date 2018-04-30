冷眼集》國民黨別變老三

2018-04-30

記者鄒景雯／特稿

自一九九四年台北市改為直轄市長民選以來，「藍大於綠」的政治版圖，似乎牢不可破，國民黨長達十六年的執政，即使陳水扁一任四年，也是在藍軍分裂的情況下，以四成三、並未過半的獲票當選，因此，二○一四年要不是國民黨提名錯誤，柯文哲要成為白色奇蹟，恐怕要比阿扁二○○四年兩顆子彈的機率還要低。

三年多後的今天，經過白色治理的首都，重新要接受市民的選票檢驗，這個時刻藍色力量卻出現前所未有的參選大爆炸，泛藍選將起碼就有六個以上，或爭取國民黨提名，或自行參選，這說明國民黨本身沒有成功整合出一個可以讓同志退卻的王牌，同時也驗證了柯文哲可以拿到藍色選票的事實。

國民黨翻箱倒櫃尋找參選人的過程，從吳敦義就任黨主席就開始擘畫，最早的張善政、蔣萬安、李鴻源，全在口袋名單之中，一直演變到現在，口袋全掏空了，儘管替之以所謂的春秋戰國、百家爭鳴局面所取代，然柯Ｐ愈發的「老神在在」，則是不爭的事實。

多數人都關注民進黨提名與否與柯文哲實力影響的熱鬧，其實，以台北市這種首藍之區，郝龍斌時代被稱為天龍國，才是沒多久以前的事，如果在今年十一月一役，國民黨居然掉到了第三名，這才是最驚人的政治變化，而以目前藍色選民莫衷一是的焦慮破表，連台大遴選事件的管中閔都被端上檯面討論的分歧看來，這可不是隨意的玩笑話。

首都選局如果放大到兩岸關係上來看，中國喜歡「兩岸一家親」的柯文哲，就顧不了「本是同根生」的國民黨，這絕對也是一甲子以來沒有過的現象，不知道北京涉台單位的盤算如何？一旦國民黨在台北市的陣腳穩不住，勢必會牽動到新北市的縱橫捭闔，侯友宜屆時要找國民黨，還是柯文哲，才能雙城奇謀？這還不尷尬嗎？甚至，這也會延伸到二○二○，對摩拳擦掌的吳敦義與朱立倫，都是頭疼的難題。

民主的趣味在這裡，場子裡的，每個人的算盤都要撥得價響，好歹若干決定可以多少操之在我，場子外的，不能端個椅子坐下來博，未來要靠話燒，就想吃紅，情況是愈來愈複雜了。