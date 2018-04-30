2018-04-30

記者邱燕玲／特稿

國民黨台北市長人選五月二日就要出爐了，如同新北市長的布局一樣，只要國民黨產生人選，民進黨的提名就會加快腳步；不同的是，民進黨對新北市，高層基層意見都差不多，就是要個強而有力的領頭羊，因此蘇貞昌的出線無太大異議，但台北市意見就分歧了，且高層對基層的強烈反彈始終拿不定主意，雙方有不小的差距，使得北市相對複雜許多。時間不等人，北市即將在禮讓柯文哲或自提人選中做出決定，民進黨高層想好了嗎？

雖然綠營高層宣稱，從未對北市長選舉布局做出決定，但黨內卻感受很清楚，高層一直都是往禮讓的方向走，所以小英才會做球讓柯Ｐ接、要柯必須再確認何謂「台灣價值」；民進黨秘書長洪耀福接受專訪時也強調，「現階段最大的敵人還是國民黨」，仍將柯文哲視為合作對象，但對部分基層來說，最大的敵人早已是柯文哲，甚至把國民黨納為不排除投票支持的對象。

對此刻的綠營基層來說，世界上最遙遠的距離，就是反柯罵柯這麼久，高層卻仍覺得最大的敵人是國民黨，不是柯文哲。

國民黨台北市長人選五月二日產生後，民進黨也要迅速做出決定，但過程必定不容易。如果決定要自提人選，就得著手讓選票歸隊；如果決定禮讓柯文哲，要提出什麼樣的論述來說服支持者，那是個高難度、吃力不討好的工作，被罵還只是小事，若支持者決定用選票來「教訓」民進黨，必然四分五裂，最嚴重的是，不但無法親自終結柯文哲，甚至將柯養大，成為實力強大的超級怪獸，到時候民進黨大喊救命，恐怕只會招來訕笑。