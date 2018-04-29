星期專論》重新審視美台關係

2018-04-29

◎羅曼（Walter Lowman）

實彈射擊演習的聚焦效果無與倫比。上週中國在福建省沿岸舉行軍事演習，隨後又派遣兩架轟炸機繞行台灣東部外海，這類赤裸裸的威脅，提供了重新檢視美國如何處理美台關係的絕佳良機。

來自中國的威脅，讓過去一年的美台關係傳出許多好消息，最新一起是美國國務院批准行銷許可證，允許美國國防工業廠商參與台灣潛艦國造的相關規劃。然而，即便川普政府已採取正向作法，華府在處理美台關係時仍有一個涉及層面更為廣泛的概念性問題，囿限美台關係的可能發展。

目前僅從防禦層面看待台灣

那就是美國幾乎僅從防禦層面來看待台灣。

以去年底公布的最新《國家安全戰略》（ＮＳＳ）為例，儘管友台人士樂見台灣受到的重視為二○○二年以來首見，惟其內容仍僅止於重申美國的一貫承諾，即提供台灣防禦所需，以及遏止脅迫。

美國幾乎僅將台灣視為其戰略的受益者，而非做出貢獻的一方。而且，正因為台灣受益於免遭中國狂熱追求的統一，華府的台灣政策也淪為中國政策的一部分。是故，美國對台灣的關注，無可避免地取決於中國對台策略的發展，以及美中關係的變化。例如，當中國威脅來勢洶洶時，美國國會對台灣的關注也隨之高漲，華府也更可能批准對台軍售。反之，若中方舉止得宜，也將鼓動美國府會的自滿情緒。

隨著中國的國際影響力漸增—勢將如此—與軍力擴張，這種特殊的政策制定模式終將失敗。具備戰略且正擘劃未來的一方—中國—將高奏凱歌。這當然對台灣不利，對美國同樣也沒好處。

那麼，該如何改變美國處理美台關係的概念，使其具有真正的戰略意義？

地緣政治穩定的「淨提供者」

首先，我們必須將台灣應有的貢獻，與台海兩岸關係區別看待。

台灣是地緣政治穩定的「淨提供者」（net provider）。 在非政府組織「自由之家」形容為「民主體制在全球範圍都受到攻擊和經歷退縮」， 以及北京當局對聲張其統治模式愈發自信的此刻，台灣藉由展現還有其他選擇，治理也不只是族群運作，為印度—太平洋地區保留了希望。民主問責制可提升穩定性，因為朝令夕改、盲動冒險與發動戰爭，都必須付出政治代價。透過開放的政治過程來凝聚共識，可以讓國際行為更有紀律。

台灣也是基於規則之秩序的淨提供者。台灣與鄰國有領土爭議，部分主權聲索大抵與北京當局共享。然而，遂行這些聲索而引發區域關切的，並非台灣的船艦與飛機。台灣恪守範圍廣泛的國際協議與組織規範，包括《核不擴散條約》、《禁止化學武器公約》，以及禁止人口販運的《巴勒摩議定書》等。台灣對南海島礁的主權聲索也悄悄改變立場，變得更符合國際習慣法（customary international law），與北京當局的立場更不一致。

最後是經濟面。台灣是「世界貿易組織」（ＷＴＯ）的一員。就此而言，根據美國智庫「傳統基金會」的「經濟自由度指數」，台灣的經濟自由度在全球排名第十三，因而是推動貿易與投資自由流通的積極力量。

其次，我們必須採取行動，充分利用這些有利條件。

善用這些有利條件，意味擴大美台官方接觸。台灣這個國家明明可做出諸多貢獻，美國卻對與之接觸縛手縛腳，令人不可思議。《台灣旅行法》對美國行政當局應增加並持續與台灣交流，提供許多構想；川普政府也不應在是否派員參加美國在台協會內湖新館落成典禮一事上故弄玄虛，指派一名高階內閣官員出席，並承諾每年派遣這類層級的官員訪台。美國能源部長與衛生暨公共服務（ＨＨＳ）部長，尤其是適當人選。至於國務院，也該派遣至少是助理國務卿層級的官員訪台。

全力協助台灣參與國際事務

善用這些有利條件，也意味著針對美台雙邊自由貿易協定進行協商。難以置信的是，美國從未將此視為當務之急，尤其是在美國正欠缺有意願的雙邊條約夥伴的當下，台灣正是這類當然的選擇。

善用這些有利條件，還表示即便無法成為國際組織會員，也必須全力協助台灣參與國際事務，就算因此危及美國與這些團體的其他成員、盟邦，以及亦敵亦友國家的關係，也在所不惜。國際刑警組織（INTERPOL）便是看似最可行的首個目標。

當然，善用這些有利條件也一如既往，包括提供台灣需要的武器，使其得以在自我防衛上發揮可能的最大效果。不過，這個問題不僅涉及軍購，也不光是美國單方面的責任。在美國方面，必須重新提出對台軍售的固定時間表，而且是與防衛台灣的整體規劃相符的時間表；台灣則必須承諾會在軍備需求上，做出合理與負責任的考量。

以上建議其實並無新意，但美台關係的問題不在於欠缺想法，而是意願—以落實構想所需的持續性活力來推動構想成真的意願。此等努力若隨中國的威嚇與籠絡而消長，這些構想將永遠只是紙上談兵。而使之能付諸實現的辦法，就是改變美國看待台灣的思維。

（作者羅曼為美國智庫傳統基金會亞洲中心主任；國際新聞中心張沛元譯）