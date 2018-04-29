新北母雞帶小雞》侯友宜與國民黨議員一起跑攤

2018-04-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨推蘇貞昌選新北市長，被認為來勢洶洶，但多位國民黨議員認為，蘇的政績已是陳年舊事，許多民眾、年輕選民已經無感；反觀國民黨新北市長參選人侯友宜擔任副市長七年多，行政經歷豐富、知名度高，是「強大的母雞無誤」，黨籍議員都會與侯友宜緊密結合、相互拉抬選情。

母雞小雞黏緊緊 相互拉抬選情

國民黨新北市議會議長蔣根煌，連日來成了「藍綠搶人」的主角，他表示，國民黨沒有分裂的本錢，只要團結一致，侯友宜一定能發揮母雞帶小雞的選舉效應；侯友宜最近與黨籍議員合拍競選文宣，議員、選民都反應良好，但重點仍在基層經營，未來議員參選人要努力陪同侯友宜多跑行程，並共同推出好的政見，延續市長朱立倫的優質政績。

市議會國民黨團書記長黃永昌指出，蘇貞昌就算有政績，也是陳年舊事了，現在的年輕選民普遍無感；雖然侯友宜是強大的母雞，仍要加強鞏固基本盤，穩住藍營既有票源，並爭取更多的中間選民支持，絕不能輕敵，黨籍議員將與侯友宜合辦造勢活動，地方舉辦廟會或社團等行程都會主動邀請侯友宜參加，對於公共建設或市政議題，議員們也會提供意見，作為侯友宜擬定政見參考。

侯高人氣 外縣市參選人也合照

國民黨團副書記長陳明義表示，侯友宜是最強的母雞，黨籍議員都非常願意配合侯友宜行程，一起拜票、跑攤，侯友宜勤跑基層、與民眾親切互動，這是非常正確的選戰策略，侯所到之處展現高人氣，甚至產生外溢效應，連外縣市的議員參選人都來搶拍合照。

陳明義說，民進黨只會用二、三十年前的鄭南榕事件攻擊侯友宜，已引起基層民眾不滿，甚至連綠營支持者也認為荒腔走板，負面選戰已無法獲得選民認同，未來只要國民黨市長、議員參選人合作無間，新北勝選不是問題。