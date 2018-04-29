新北母雞帶小雞》蘇貞昌與民進黨議員聯合競選

2018-04-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來勤跑基層，多位民進黨新北市議員表示，蘇貞昌是強大的母雞，戰力超強，未來會採取聯合競選模式、相互拉抬，提出符合新北市民需求的市政規劃。

大型造勢活動 議員將全員參與

民進黨新北市議會黨團總召集人李坤城指出，蘇貞昌的行政經驗、選戰歷練都很豐富，戰力超強，本身就是強大的母雞，與黨籍議員聯合競選是必要的，等到蘇貞昌競選團隊正式成軍後，黨籍議員也會與競選團隊密切聯繫，共商如何打贏市長、市議員選戰。

李坤城說，未來若雙方時間能夠配合，包括社團、同鄉會等地方活動，都會主動邀請蘇貞昌參加，和黨籍市議員參選人相互拉抬；市政總質詢即將到來，重要的市政議題例如教育、交通、幼兒托育等，也會和蘇貞昌辦公室研議，讓民進黨議員的質詢更有火力、聯合作戰，並找出競選策略主軸。

民進黨市議員何博文表示，未來將採取聯合競選模式，議員舉辦地方座談會、說明會、社團活動等，都會主動邀請蘇貞昌參加，大型選舉造勢活動，議員會全員參與，全黨上下一心、團結一致，營造勝選氣勢。

提共同競選政見 爭取選民認同

何博文說，依照慣例，市長參選人會安排時間與黨籍議員參選人合照，作為廣告文宣等用途，議員將全力配合；另在市政議題方面，蘇貞昌當過兩屆台北縣長與行政院長，從政經歷豐富，也會共同研商市政建設藍圖。

民進黨市議員鍾宏仁表示，黨籍議員都全力支持蘇貞昌參選，地方活動將主動邀請蘇貞昌參加，蘇貞昌參訪各地的行程，也會由當地黨籍議員陪同，彼此相輔相成，市政議題也可以整合，提出共同的競選政見，競選主軸希望聚焦市政議題、主打亮點政策，爭取中間選民認同。