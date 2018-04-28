三中案再傳訊 馬又緘默了

2018-04-28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案，週三傳訊前總統馬英九、中投前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等三人到庭，釐清中廣、中影及原中央黨部大樓等交易疑點，昨另就中視案涉非常規交易等疑點，傳喚三人並提出五十一個問題、提示廿二項證據，但馬仍保持緘默。據悉，現為他字案被告的馬，不排除因屢次緘默而被改列偵字案被告。

屢次緘默 不排除改列偵字案被告

昨天下午一時卅分，北檢同步傳訊馬、張、汪等三人，分別由黃育仁等三名檢察官，開三間偵查庭進行個別訊問，庭訊時未安排三人對質；由於張、汪兩人於去年八月首次傳訊後，即被依涉背信罪諭令限制出境，改列偵字案被告，因此，三中案僅馬英九仍是他字案被告。

昨中午起，張、汪、馬三人陸續抵達北檢，三人並未在庭外碰面及對談；庭訊至下午三時廿分時，馬英九二度暫停庭訊如廁，就在馬要走回庭內途中，巧遇正要前往如廁的汪海清，兩人擦身而過，相視無語。

據悉，北檢繼去年十一月廿九日首度傳訊馬英九等多人到庭，當天從早到晚連續偵訊馬逾十五小時，被馬及其支持者質疑疲勞訊問，近四個多月來北檢持續蒐證，又取得包括汪海清與三中買家交涉的錄音檔案、估價報告單在內等諸多「陳年」物證。

北檢為釐清汪海清當初與三中等買家交涉時，所提及的承諾與話術，是否曾事先取得馬英九及張哲琛等國民黨高層的授意，才再次傳訊馬等三人到庭釐清疑點，且為避免再遭外界非議疲勞偵訊卸任元首，特地事先與馬辦協調，全面配合馬的行程，訂於本週三及週五兩日庭訊，偵訊時間分別為三．五及四小時。

由於馬英九週三庭訊時，突然行使緘默權，北檢為突破馬的心防，昨另精挑數十個與馬有關的關鍵提問，並出示近四個多月來所取得的多項新物證，給予馬於庭上澄清及解釋的機會，但馬不領情，下午四小時的庭訊全程緘默；檢方仍逐一提示物證請馬答覆，並如實在筆錄記載馬行使緘默權。

曾任北檢主任檢察官的律師胡原龍表示，馬英九起初因犯罪事實尚不明確，才列他字案被告，但北檢已秘密偵查多時，數次傳喚馬並訊問，顯然檢方認為馬於本案中的角色有許多不合情理之處，須由馬親自說明，而馬又屢次保持緘默，近期被改列偵字案被告並起訴的機會至少有九成。