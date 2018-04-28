檢察界期盼 江能具體推動改革

2018-04-28

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕立法院昨通過新任檢察總長江惠民的人事案，檢察界人士期盼江上任後能堅守獨立、中立與改革等原則，除了對一、二審人力做合理分配，統一各級檢察署針對特定個案的法律見解，在提出非常上訴時，也應避免爭議性大、甚至與檢察體系自相矛盾的法律論述，並具體推展革新，提升檢察機關整體辦案效能，有效回應人民對於正義的需求。

由改革派檢察官組成的「劍青檢改」表示，冀盼江惠民能發揮實質領導功能，貼近基層，正視一審案件過度負荷、嚴重影響辦案能量之現況；展望未來，請新總長在人事改革上開創新局，積極對一、二審人力做合理分配，讓一審基層人力充實，並重視二審再議實務運作狀況等議題。

「劍青檢改」也強調，檢察總長須經常提出非常上訴，應避免提出爭議性大、與檢察體系自相矛盾的法律論述，更應在渾沌案件上做出統一追訴標準，避免各地檢署辦案歧異，資源過度耗損浪費。

一位不具名的高檢署檢察官說，除了一、二審輪調制度，各地檢署檢察長的年輕化，也有助於活絡人事制度，替現階段死氣沉沉的檢察體系灌注活水；此外，檢察總長身為檢察體系的最高首長，地位崇隆，除了確保檢察官行使職權的獨立性，也應適時替基層檢察官發聲。

一位基層檢察官則以偵辦銀行法案件為例，呼籲一、二審的法律見解應統一；指被告聲稱經由中間人介紹才捲入吸金案，但對中間人的個資均不詳，最後他以罪嫌不足將被告不起訴，全案經送高檢署再議後卻被發回，理由是未找到中間人訊問，但該名檢察官強調，就算找到該名中間人，甚至起訴被告，此類型的案件到了法院也都判無罪，但案件卻在一、二審間多次來回，造成司法資源浪費。

民間司法改革基金會執行長陳雨凡表示，期待江惠民在檢察改革制度方面多做說明，江以檢察官角色開啟冤獄救援，成功救回死囚鄭性澤，但實際上台灣還有更多「如鄭性澤般的冤錯假案」待努力，盼身為總長的他能具體規劃。