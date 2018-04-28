立院84票同意 江惠民任檢察總長

2018-04-28

〔記者鄭鴻達、楊政郡／綜合報導〕立法院昨行使檢察總長被提名人江惠民的人事同意權案投票，開票結果同意票八十四張、不同意票一張、無效票兩張，人事案獲得通過。江惠民預計五月八日上任，接替顏大和成為新任檢察總長，任期四年；江也是第四位經立院同意的檢察總長。

江︰盡心力為人權把關

江惠民在同意權過關後受訪表示，這是榮譽，也是承擔，將與檢察系統共同為司法努力，為人權把關盡心力，以期贏得全民信賴與尊敬。

江惠民說，這兩年司改國是會議，他從頭到尾參與，將致力實踐司改結論，重新贏得人民的信任；落實程序正義與人權意識，讓檢察官成為人權守護者，抵抗外部壓力，全力維護檢察官的獨立性與中立性。

檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，並以院會出席委員之過半數為同意門檻。扣除一席停權立委，一一二席立委中共有八十七人出席領票，廿五人未領票，過關門檻為四十四張同意票，江惠民獲八十四張同意票、一張不同意票、兩張無效票，人事案獲同意通過。

現任檢察總長顏大和任期將於五月七日屆滿，蔡總統依據「法院組織法」規定，提名高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民為檢察總長。

儘管朝野因軍人年改案發生衝突，國民黨團昨更搶先送出四百多案討論事項變更議程案，但經兩黨協商、國民黨團召開黨團大會後，國民黨團書記長李彥秀表示，黨內部分立委認為江惠民還算是中立人選，黨團同意開放投票。

院會開始投票後，多數民進黨籍立委與時代力量立委陸續進場投票，國民黨團決議開放投票，有盧秀燕、吳志揚、黃昭順、羅明才、柯志恩、江啟臣、徐志榮、徐榛蔚、廖國棟、陳雪生、林德福、林為洲等人投票，親民黨團則未見有立委投票。

立院迄今共進行過五次檢察總長人事同意權案投票，除二○○六年謝文定的人事案被否決外，包括二○○七年的陳聰明、二○一○年的黃世銘、二○一四年的顏大和及這次的江惠民，均順利獲立院同意通過。