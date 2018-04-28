軍人年改提升起支俸率／現役逾六成軍士官 退俸不減反增

2018-04-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院軍人年金改革草案已送立法院審議，由於草案提升月退俸起支俸率，使得民國八十六年以後任官、未享有十八％優存的軍士官，退休待遇皆優於現制。

據軍方估算，為「新制」年資（不含十八趴優存年資）、民國八十六年以後才任官的軍官，佔全體軍官六成以上，士官則佔七成以上；縱使是「新、舊制年資」兼具的軍、士官，也可能因俸率提升，不見得領得比現在少。

據了解，由於現役官兵多為民國八十六年以後才任職，屬於「新制」年資，也就是不具十八趴優存年資者，階級多為上校以下。由於軍人年金改革草案，訂定月退俸起支俸率、年增率為「五十五％加二％」，遠優於現行的「四十％加二％」，知情人士分析，從此可見，純新制年資的軍士官，領的退俸一定比現制還要多，光是起支俸率就多出十五％。

不過，我國將官任官時間多在民國八十六年以前，可能會有「新舊制」年資兼具情形，現役中、上將的退休月俸，可能比現制少領二萬元以上。但有相關人士表示，「新舊制」軍士官實際待遇是否減少，須視其任官年而定，如果舊制年資較少者，還可能因起支俸率、月增率調增，和取消優存的損失抵銷，不見得有太大的影響。

據透露，軍方估算，軍官部分，民國八十六年以後任官、純新制的軍官約佔六成以上；而士官的役期多比軍官更短，「現在軍中四十歲以上的士官，已經不多見」，預估純新制的士官，至少佔士官總數的七成以上，如軍人年金改革草案正式上路，這批軍士官的退休待遇將優於現制。

知情人士表示，年金改革除解決國家財政困境，也是為軍人爭取世代正義，軍方在民國八十六年推動退休制度改革時，忽略軍人和公務人員性質不同，「公務員可做到六十五歲，只要不犯錯就可以當到退休，但軍人如升不上去，就要面臨退伍」，因此軍人年改方案優於公、教年改的情形相當合理。