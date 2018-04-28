民進黨團表決 支持政院版軍改

2018-04-28

投票取得共識 陳菊如釋重負︰「好加在」

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕立法院民進黨團昨在總統府秘書長陳菊親自坐鎮下，歷經熱烈討論，終以投票決議力挺行政院版軍人年改草案。黨團總召柯建銘表示，大家要共同面對黨團的決議。陳菊則如釋重負地說聲「好加在」。

軍官俸率上限九十％ 討論焦點

陳菊昨兩度列席民進黨團會議，盼黨團能支持政院版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」。不過多位立委發言，對於軍官的俸率上限由原先討論的八十五％，加碼到九十％表達不同意見，有立委質疑，給予中將、上將如此優渥的待遇，民進黨政府要如何面對公教人員？也有人指出，就是軍官上調至九十％，以致六十四位上將的縮減額度在一萬至二萬元間，還少於上校、少將，這是很弔詭的現象。

來自南部的區域立委質疑，若通過九十％，光憑八百壯士這幾天表現，要如何向選民交代？恐不只二○一八年選舉，連二○二○年也受影響，大家會被質疑是在維護上將。

不過也有多位立委發言力挺政院版。立委管碧玲指出，應趁此建立尊重軍人的價值，不能把上將與街頭的那些人混為一談；立委郭正亮表示，這是公平正義與國家安全間的抉擇，總統是三軍統帥，立法院不應推翻政院版草案。

立委段宜康建議，就只針對八十五％與九十％進行投票。最終結果，支持政院版草案佔多數。柯建銘表示，大家要共同面對這樣的決議。

據了解，支持政院版的票數雖居多數，但非壓倒性勝出。黨團幹部則對結果成竹在胸，不怕翻盤。段宜康事後也表態遵守黨團的集體決定。

陳菊表示，非常感謝有這樣的結果。她坦言，確實盡量和意見不同的立委進行溝通，最後大家能支持政院版，實在是「好加在」；她強調，軍人、軍隊是攸關國家安全的重要角色，當然有其特殊性。

行政院高層表示，軍人年改草案五月份才能逐條審查，估計藍營會拉下要求朝野協商，勢必要在六月加開臨時會，完成三讀，才能在七月一日與公教年改同步施行。