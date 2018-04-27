「嘉義人挺自己人」侯獲鄉親熱烈回響

2018-04-27

〔記者葉冠妤、翁聿煌、俞肇福、何玉華／新北報導〕老家在嘉義的國民黨新北市長提名人侯友宜，昨晚參加新北市嘉義同鄉會理監事暨分會長聯席會，嘉義鄉親熱情高喊「嘉義人挺自己人」、「侯市長」、「凍蒜」等，互動熱絡；侯友宜致詞時強調「將相本無種，男兒當自強」，他出身基層、口才不如人、英文不會講、國語也不流利，但他會認真做事。

嘉義同鄉會昨晚在新莊區席開八桌，侯友宜數度喊出同鄉的名字，嘉義鄉親也回報熱烈掌聲，氣氛熱烈。他說，嘉義人不分藍綠，只支持肯做事的人，自己從小警察當到局長、署長、警大校長，爸爸沒給他什麼，他一個人帶著皮箱、睡辦公室，是這樣拚起來的，他跟大家都一樣。

侯友宜還說，因為不是政治人物，沒有政治包袱，也沒有政治人那麼會講話，但做事情不是在鬥嘴，實實在在做事就好，有人批評他沒有出國念書，沒有國際觀，但這些都不是問題，台灣人最可貴的就是誠信、樸實、單純、認真做事。

對於前天拜會周錫瑋談了什麼？侯友宜昨受訪說，他與新北市長朱立倫一同聽取周錫瑋對新北市政建設的規劃與建言，三人談了一個多小時，氣氛融洽，很謝謝周提供很多市政經驗，讓他受益良多。

周錫瑋應吳要求同意輔選

至於會不會邀請周錫瑋加入競選團隊？侯友宜表示，周前縣長不在乎那個輔選位置，如何團結打贏選戰才重要，他會找時間帶領競選團隊再度拜訪。

朱立倫在另一個場合受訪也說，三人都有國民黨一定要團結的共識，未來會與周錫瑋保持聯繫，後續活動能有共同參與的空間。

周錫瑋昨天在其他場合受訪時表示，接受黨主席吳敦義的要求，未來會會全台輔選，擔任競選總部的什麼職務並不重要，沒有頭銜更好發揮。