蘇︰帶領議員參選人打贏選戰

2018-04-27

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長提名人蘇貞昌昨拜會新北市議會議長蔣根煌和民進黨團，受到熱烈歡迎，他誓言帶領市議員參選人打贏選戰，市長、市議員都要贏。黨籍議員送上代表「包中」的包子與粽子，高呼「凍蒜」，氣氛熱烈，營造團結勝選的氣勢。

蔣根煌是國民黨籍，先前在藍營黨內初選被認為支持周錫瑋，蘇貞昌的拜訪讓外界有「拔樁」解讀。蘇抵達市議會時，民進黨團總召集人李坤城及多名議員在門口迎接，先營造「小雞拱母雞」的態勢，蘇與黨籍議員親切招呼後，走到議長室旁貴賓室拜會，蔣根煌站在門口迎接，兩人握手搭肩、相當熱絡。

拜訪國民黨籍議長蔣根煌 互動熱絡

在綠營多位民代陪同下，眾人閉門會談廿三分鐘，與會者形容「相談甚歡、很有默契」；蘇、蔣兩人會後受訪都說，老朋友閒聊而已，蘇貞昌笑說，「雖說是閉門，但沒有秘密」，談的都是怎麼讓新北市更好，地方其實不分黨派，要看誰能為地方做事。

對於侯友宜搶先一步與蔣根煌見面、拍照，蘇回應沒關係，重要的是看誰真正做事，他和議長談得很好最重要。

蘇貞昌接著拜會市議會民進黨團，氣氛也非常熱絡。他表示，新北市這些年一直被比下去，他承擔重任是因為和新北有最深的感情、分不開的連結；他的心願就是希望今年底之後，能在議會接受在場每位民進黨議員參選人的質詢，一起為這塊土地及人民做事。

民進黨籍副議長陳文治、李坤城等人表示，未來會和蘇貞昌並肩作戰、團結一致，共同贏得市長、市議員選舉。