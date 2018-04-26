國民黨打團結牌 侯拜會周錫瑋

2018-04-26

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕在國民黨新北市長黨內初選時，前台北縣長周錫瑋對侯友宜多所指謫，藍營的黨內團結引起外界質疑。國民黨新北市長參選人侯友宜昨天在新北市長朱立倫陪同下，已和周錫瑋見面並請益市政，這是初選結束後，侯、周首度碰面，但雙方對會談內容都三緘其口，周錫瑋是否加入侯友宜競選團隊？雙方都沒說。

朱陪同請益市政

周錫瑋辦公室昨晚先發布聲明，證實昨天下午，朱立倫陪同侯友宜拜會周錫瑋，請益市政；周的幕僚轉述，朱立倫昨天臨時與周錫瑋聯繫，與侯友宜一起來探望周錫瑋，會面氣氛融洽，至於談話內容及相關結論，為了尊重對方，應由侯友宜競選辦公室統一說明。

侯友宜的幕僚也低調表示，昨天只有朱立倫、侯友宜、周錫瑋三人參與談話，不了解談話細節。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，這場會面他沒有受邀參加，不清楚三人談了什麼，但會談結束後，侯友宜致電告知他已和周錫瑋碰面，國民黨會團結一心，全力打贏選戰。

此外，民進黨昨天徵召蘇貞昌參選新北市長，侯友宜不改一貫說詞，僅回應「加油、祝福，大家一起努力」。蘇貞昌今天下午將拜會新北市議會國民黨籍的議長蔣根煌，侯友宜則提前在廿四日和蔣見面，但兩人對談話內容都很低調，只說談得很愉快，互相鼓勵、互相支持。

蔣根煌在國民黨新北市長的黨內初選時，多次陪同周錫瑋造勢，被認為「比較挺周」，蘇貞昌拜會蔣根煌被解讀有「拔樁」意味。就在蘇貞昌今天下午拜會蔣根煌之前，侯友宜已搶先一步、在前天拜訪蔣。蔣根煌受訪說，國民黨籍議員都有共識，侯友宜是國民黨提名的候選人，無論如何都會團結一致、全力支持。