民進黨通過提名 蘇就戰鬥位置

2018-04-26

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨中執會昨通過徵召提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長。兼任民進黨主席的總統蔡英文會中表示，蘇貞昌願意承擔責任，大家很感謝。

蘇今先私下拜會游

藍綠新北市長選將已就位，為民進黨在新北市黨內整合，據悉，蘇貞昌今天上午將私下拜會前行政院長游錫堃。此外，蘇貞昌與游錫堃下週三（五月二日）也於立院安排正式公開的會面。

民進黨發言人林琮盛轉述，蔡英文說，現在開始到投票日，全黨同志全力投入團結一致，打出最好成績單。

選對會召集人陳明文昨受訪表示，游非常願意幫忙蘇打贏這次新北選戰，這個基本態度不會變，黨一定要團結，團結才會勝選，團結最重要，大家認為他能幫忙蘇，責無旁貸。

陳明文說，蘇和游見面，大概一個禮拜前基本上就敲定，大家是在協調時間和地點，決定後會和大家報告。

至於台北市長選舉，民進黨選對會召集人林錫耀受訪表示，國民黨台北市長初選結果五月二日出爐，選對會下週將召開會議，進行方案因應研討。選對會人士指出，當天將對黨內北市長布局提出正式程序辦法，包括對基層徵詢進行方式，及若黨自提名程序為何、不提名程序為何等，擬定具體版本並對外公開，並安排與民進黨北市議員、里長等基層座談。

民進黨中執會結束後，身兼中執委的台北市議員王孝維向林錫耀「投訴」，要求北市一定要自己提名、絕對不能禮讓柯文哲，林錫耀則以「呵呵呵」回應；此時一位中南部立委也抱怨南部都在罵柯Ｐ，要求「戰到一兵一卒都要自己提名！」

王孝維要求黨中央正視四二二大遊行的聲音，如果讓給柯文哲，「我們議員要怎麼選？」林錫耀表示會通盤考慮。