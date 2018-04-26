談彈劾黃世銘案 黃煌雄：秉良心行事

2018-04-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會昨審查促進轉型正義委員會委員提名名單。遭外界質疑在前檢察總長黃世銘彈劾案中，投下關鍵反對彈劾票的促轉會主委被提名人黃煌雄，昨在書面報告指出，有關黃世銘彈劾案投票行為，他「秉良心行事」；至於當時的投票意向為何？有多位時代力量立委關切，黃煌雄則表示，外界的不實報導與人格質疑，對他實為不公。

促轉會被提名人包括主委黃煌雄、副主委張天欽，及委員楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等九人。

時代力量立委徐永明質詢張天欽等八位被提名人，倘若主委被提名人黃煌雄經查操守有問題，在黃世銘彈劾案投下反對票，是否不適任轉型正義領導工作，不適合擔任主委？被提名人中，彭仁郁透過問卷回覆表達認同，楊翠則在現場舉手表達認同，其餘未表態；黃煌雄則強調，相關問題以書面報告答覆立委詢問。

黃煌雄在「回應『促轉會監督聯盟』之相關提問」的報告中提到，他擔任兩屆監委期間，均恪守中華民國憲法增修條文關於監委超越黨派、依據法律獨立行使職權的規範，以及遵守監察院內部的相關規定。

報告表示，他與黃世銘素昧平生，也不是黃世銘案的調查委員，過程從未介入或打聽，只是兩次審查會廿二位審查委員的其中一位；黃煌雄強調，彈劾案審查需要秘密開會，委員採無記名秘密投票，也不得對外公開投票行為，此事涉及監委、監院尊嚴，一旦有人爆料即為觸法，因此對於黃世銘案所引發的媒體爭論，黃煌雄說，「我不活在別人舌頭下」。

黃煌雄表示，他是用生命在工作的監委，卻被不是他所負責的黃世銘案「勾勾纏」，甚至企圖扭曲人格，實在令人費解；有些人將他在黃世銘案中的投票行為連結到尋求監委連任，「與事實不符」，時任總統馬英九提名的廿九位監委，他不在名單上，後來立法院刷掉十一位後進行補提名，他仍不在名單上，事實足以讓所謂求官說不攻自破，「證明我並未違背良心」。