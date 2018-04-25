婦聯會隱匿資料案 辜嚴姪女到庭

2018-04-25

〔記者錢利忠／台北報導〕婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜懷如母女被告發隱匿會務資料案，台北地檢署比對黨產會移交的證詞發現，辜家人與婦聯會副秘書長汲宇荷的說詞互推，為釐清辜嚴母女銷毀的檔案，是否與婦聯會拒絕移交的振興醫院帳冊有關，昨另傳訊在會計室工作的辜嚴親姪女嚴孝倫等七名職員作證，之後將擇期傳喚辜嚴母女到庭。

將再傳喚辜嚴母女

檢方獲報，婦聯會前主委蔣宋美齡所創立的振興醫院，擁有不動產市值逾五百卅八億元，婦聯會還曾撥付十多億元的勞軍捐款項、二一五戶職務官舍給振興醫院，但婦聯會與黨產會歷次協商期間，始終撇清與振興醫院的關係，並多次拒絕移交相關帳冊，不排除被銷毀的會務資料中，有相關密帳往來紀錄。

因辜家人接受黨產會約詢時，被問到是誰下令銷毀資料等關鍵問題，推稱是汲宇荷聯繫辜懷如搬走資料，汲卻否認有此一說；為比對辜家人與汲宇荷的說詞何者為真，以及被銷毀的資料中，有無牽涉婦聯會與振興醫院之間的帳冊，北檢才鎖定婦聯會會計室等作帳單位進行調查。

昨天下午被傳喚到北檢的七人中，有六人到庭，包括會計室職員嚴孝倫、黃端妹、慰勞組員呂正宵、秘書室職員陳淑貞，以及保管會職員吳秀貞、前任職員巢純如，均未受訪。唯一無法到庭的證人，則是曾任振興醫院稽核主任、最熟悉婦聯會運作的朱承杰，可惜已於二○一二年辭世。