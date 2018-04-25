國造高教機 明年9.30地面測試

2018-04-25

〔記者張軒哲／台中報導〕國機國造、自研自製的新式高級教練機，已於去年在總統蔡英文見證下簽約。漢翔公司昨日進行第二階段簽約儀式，與二十三家供應商簽約，未來將生產六十六架新式高級教練機。目前新式高級教練機研製進度正常，預計明年九月三十日執行地面測試，二○二○年進行首飛。

漢翔二階段釋商 與23家簽約

漢翔公司為了進行高級教練機業務，一年半來招募五百名航太、電機、機械等領域工程師。漢翔公司董事長廖榮鑫表示，去年十二月第一階段已與四十八家廠商簽約，第二階段釋商是與二十三家國內廠商簽約，包括零件外包、工具外包、工具機、原物料及通訊系統等類別，主要目的除降低成本架構，也提升自製率，逐步達成國防自主的目標。

廖榮鑫指出，有一些是從IDF的架構過來的，但是八成以上都要重新設計，因為過去是類比的，現在是數位的，幾乎每一個零件都要重新設計。

廖榮鑫表示，全球二○一七年航太製造業的吸引力評比報告，台灣排名第六，國防部共計編列六八六億元預算，自研自製六十六架高級教練機，預計二○二○年進行首飛，只剩下五四四個工作天，所以今年主要任務是完成新式高教機藍圖及系統件的採購和外包，之後開始組裝，明年九月三十日將執行地面測試、滑行。