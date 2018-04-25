防衛目標：全殲改為挫敗攻台敵軍

2018-04-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光卅四號」演習即將登場，將進一步驗證「防衛固守，重層嚇阻」戰略，以及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」防衛構想。軍方透露，兩岸軍力極不平衡，我國必須貫徹「創新／不對稱」作戰，利用低成本達到高效果。因此，如遭遇防衛作戰時，目標並非將敵方全數殲滅，而是「攻擊敵人任務」，讓敵方攻台任務失敗。

陸軍有意採購M1A2戰車

國防部發言人陳中吉昨在國防部例行記者會也表示，我國整體防衛除「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，就是要讓敵軍攻台任務失敗，這也是國軍的訓練目標。

軍方官員表示，考量兩岸現今局勢與軍力，我國建軍備戰須有新思維，捨棄過去打消耗戰、攻擊敵方有生戰力殲敵，改為攻擊敵方任務。官員舉例，如我國進行反裝甲作戰，我方並非要用火箭彈擊殺敵軍，而是癱瘓敵方動力，避免敵方裝甲部隊發揮機動性，進而侵略我方。

軍方官員表示，我國國防預算一年約一百一十億美元（約台幣三千二百餘億元），和中國一千七百餘億美元相差甚大，加上兩岸軍力懸殊，我國必須建構「創新／不對稱」作戰實力，包括潛艦、無人飛行載具、機動防空系統、反裝甲武器、岸基機動精準導引砲彈、精準導引火箭等都是潛在發展項目，且新一代軍備務必具備機動性，才能因應各種作戰樣態。

官員表示，在上述軍備之中，精準導引砲彈、精準導引火箭等為我國首要取得武器，成本遠比飛彈低廉，又具備精準打擊能力，符合我國建軍備戰需求，因此，前者有意尋求和他國軍購的機會，後者則委由中科院評估自行研製可能性。

此外，我國M60A3戰車已服役廿餘年，裝甲、火力已遜於他國新一代戰車。國防部去年委託中科院研究升級計畫，據了解，由於升級成本昂貴，因此陸軍欲向美國探詢採購M1A2戰車的可行性，提升戰力及士氣。