漢光六月演訓 首納民間無人機

2018-04-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨宣布，今年「漢光卅四號」演習分為兩部分，其中漢光兵推的「電腦輔助指揮所演習」將於四月卅日至五月四日舉行，六月四日至八日進行實兵實彈演練。此次漢光實兵實彈演練，將大幅納編民間能量，除納編民間無人飛行載具（UAV）協助陸軍，也徵召民間營造廠投入機場跑道搶修演訓。

結合民間資源 凝聚全民國防意識

據了解，「漢光卅四號」實兵實彈演練，可分為三大項目，其一為在北部、南部地區進行「聯合反登陸作戰」；其二為在南部外海進行「海空聯合操演」；第三，計劃六月七日在台中清泉崗基地舉行「聯合反空（機）降作戰演練」。

根據國防部資料，今年「漢光卅四號」演習特點有三，首先在我國所屬海、空及不同地區，連續廿四小時實兵對抗演練。其次，大量結合民間資源，除首度將民用無人機、航空人員，納入陸軍協力作戰，也將徵召清泉崗基地周遭營造廠機具與人員，實施機場跑道搶修工作。另也結合民營電信公司基地台、後備戰力，凝聚全民國防與居安思危意識。

第三，執行「漢光卅四號」實兵實彈演練時，將納入海巡署、內政部空勤總隊兵力進行推演，前者將出動多艘艦艇，和海軍共同執行操演，後者則將納編聯合反空（機）降作戰演練。

知情人士表示，此次漢光兵推採用現有兩岸戰力進行推演，因此不會納入二○二五年以後才可望服役的國造潛艦，也不會納入屬於訓練艦的中國遼寧號航空母艦。