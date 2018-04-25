世界菸草健康大會》我獲國際聲援 突破中國封鎖與會

2018-04-25

醫衛社群、國際期刊 譴責世衛

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國醫衛人士十餘人，上月共組台灣代表團參加「二○一八年世界菸草或健康大會（WCTOH）」，因中國施壓而發生海報撤除與強迫改名等事件，一度無法參與會議，但我方嚴正抗議，並獲得醫衛社群與國際知名學術期刊的聲援，最後主辦方調整彈性作法，使我全程參與會議。團員之一、北醫大助理教授高志文說，台灣「站在對的一方」，不應總覺得自己是國際孤兒。

三年一次的WCTOH大會由國際防癆協會主辦、世衛組織（WHO）協辦，是全球公衛與菸害防制工作者的盛會，今年三月七日至九日在南非開普敦舉辦，WHO幹事長譚德塞也出席致詞。台灣代表團包括國健署官員、國衛院榮譽研究員溫啟邦、北榮醫師賴志冠、北醫大助理教授高志文等共十二人，以亞太地區拒菸協會（APACT）成員的NGO身分出席 。

我代表團拒絕改名「中國台灣」

代表團一行原先順利註冊參與，但中國官員一見到台灣代表團，就向WHO告狀、施壓。隨後，已經過評審的台灣科學海報與演示文稿被撤除，論文發表被更換時間及形式，主辦單位更要求我方人員將名稱改為「中國台灣」。我方拒絕，便被告知須繳回出席證件。我方代表團緊急發表嚴正聲明，直言在全球菸害防制的重要民間活動中，竟出現這種「不可接受的政治干預」，侵害公民社會的獨立性。

國際知名學術期刊《菸害防制（Tobacco Control）》當天即全文刊載我方聲明，多名國際公衛學者也在醫衛社群與內部網絡聲援台灣代表，譴責WHO與主辦單位的作法，展現出國際社會對這次事件的支持。最後主辦方暗示「有幾千人參加，我們也不會一個一個查」，彈性調整後，多數我方代表仍「全程參與」。

世衛技術贊助合約 排除台灣參與

我方在此案周旋過程中發現，WHO不只針對WCTOH，在與大型國際專業團體簽定的技術贊助合約，均納入「排除台灣參與的條款」，顯然成為台灣國際衛生參與的緊箍咒。

至於第七十一屆世衛大會（WHA）將於下月廿一日召開，網路報名時間進入倒數兩週，我迄無收到WHO邀請函，外交部國組司長徐佩勇昨坦言，我方雖可以等待到五月七日前，但「真的不是那麼樂觀」。