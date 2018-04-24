九月高雄國際海事展 國造潛艦設計構型將亮相

2018-04-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩年一度的「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，將於九月廿七至卅日在高雄展覽館登場，今年有來自十國、一百七十五家廠商參展，活動聚焦在「國艦國造」產業，備受外界矚目的潛艦國造，將有機會展出初步設計基本構型。

海事展首度結合全球港灣城市論壇，向國際展現台灣海事能量，台船、中鋼公司及美商雷神、洛克希德馬汀、奇異公司等都將參與，展出海內外最新船舶技術與裝備設計。

台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，潛艦國造的設計已有構想出來，但基於與國防部合約規定，「只能跟大家講國艦國造，目前執行順利」，也已經在進行中。

據規劃，國防部已同意將海事展、航太展納入推行項目，今年海事展將展示「國艦國造」的沱江艦，主辦單位正協調海軍能開放劍龍級潛艦，動態活動將有海軍陸戰隊蛙人表演，並舉行相關產業國際研討會。

關於美國政府已經核發有關台灣潛艦國造的行銷許可證，鄭文隆指出，這一份商售許可對台船來說，讓執行潛艦國造更有信心，當然也有所助益。而今年擴大辦理海事展，是為了強化國內投資意願、增加就業機會、響應政府「國艦國造」政策、增進國際造船產業的交流。

鄭文隆更強調，船舶業除了造船，下一個光明世代產業就是海事工程，預計二年後台灣海峽將大量出現離岸風電機，經濟部也規劃二○二五年前投入九千多億元發展。