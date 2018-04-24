中國重劃南海界線 補實九段線

2018-04-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「南華早報」廿二日報導，中國官方資助的一支科學家小組，正運用全球定位系統（GPS）在南海重劃領土界線，新界線將把現在不連續的「九段線」連接起來，且更精確，以強化中國對南海的領土聲索，降低與其他國家的衝突。

Ｕ形的「九段線」乃中國目前在南海的國界線，即在南海地圖上劃出九條線，線內廣袤區域歸其所有，但周邊相關國家不斷提出質疑。據報導，新界線將自中國與越南在東京灣（中國稱「北部灣」）的劃界起，往南延伸到馬來西亞聲索的水域，再Ｕ形轉北到菲律賓海岸，最後到台灣東南部。

新界線與目前九段線重疊，並補實九條線之間的空隙，西沙和南沙群島、黃岩島與曾母暗沙等島礁都在線內。據此，中國將可主張在該範圍內有權從事捕魚、勘探及開發能源或礦物資源等活動，以及興建軍事基地。

九段線原為中華民國政府劃設的「十一段線」，中共建政後為了對越南示好，才取消其中兩條，避開北越外海的東京灣。然而，這九條從中國大陸延伸達兩千公里的界線，不斷引發周邊國家抗議，菲國二○一三年提交海牙常設仲裁法院（PCA）仲裁，PCA二○一六年裁決九段線違反「聯合國海洋法公約」。

新加坡「東南亞研究所（ISEAS）」研究員史托瑞指出，若中國真的藉由一條連接九段線的新界線，表明其對南海主權的主張，將代表它完全否認PCA裁決。

在此同時，美軍候任太平洋司令部司令戴維森，廿日向聯邦參議院提交的書面報告警告，如今中國已幾乎擁有南海制海權，周邊國家無力與之抗衡，除非美國訴諸武力，否則中國必將控制南海。