退輔會主委︰反軍改案聲浪漸降

2018-04-24

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會本週將開始處理行政院版軍人年改草案，國民黨團要求每週只能辦一場公聽會、至少開四場；民進黨團表示，國民黨團可在下週自排三場。退輔會主委邱國正坦言，政院版草案不好的聲音已逐漸降低，他個人則可接受，且此案有助現役人員，不會不利募兵。

藍促每週只辦一場公聽 綠批拖延戰

民進黨籍外委會召委王定宇已排定明日召開公聽會、週四詢答，預計五月七日開始實質審查。包括李彥秀、江啟臣、呂玉玲、林玉蟬等國民黨立委昨紛紛在外委會質疑政院版軍改草案，要求至少舉辦四場公聽會、且每週辦一場，讓退輔會有時間溝通。民進黨團總召柯建銘認為，國民黨團可在下週排滿三場，不必大打拖延戰。

李彥秀質疑，草案中的滾動式檢討機制，會讓大家有所疑慮，未來是否又要被改？江啟臣也批評，年改將會造成同工不同酬，列入滾動式檢討機制，更讓政府的最後保證責任是白講了。

王定宇反駁，在一九九七年實施退撫新制後，就造成同工不同酬的現象，這次軍改反而是要縮小差距。他強調，雖草案比照公教年改列入滾動式檢討機制，但這有這麼容易嗎？若隨隨便便就能更動，馬政府早就改了。

他指出，現在已退的軍人，在幾波大裁軍下，年資多為廿年到廿五年，完全不受影響；真正受衝擊的是中、上將，但也努力降至最低。

邱國正坦言，這確實有助現役人員，不會不利募兵；認為不好的聲音確實逐漸降低，他本人可以接受。他也說，希望退輔會在溝通時，要避免傷害推動改革的言語。

受邀代表國民黨團出席明日公聽會者，均為藍天行動聯盟或八百壯士成員。柯建銘表示，希望過程平和順利，若要藉此鬧場、癱瘓議事，民進黨團也有所準備。