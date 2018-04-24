婦聯會拒交檔案 黨產會：不提供就開罰

2018-04-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會藏放五十七箱檔案，黨產會二度行文婦聯會要求提供皆遭拒，婦聯會主委雷倩昨天受訪更聲稱，將資料交給黨產會對訴訟不利，現已進入司法程序，請由法院來調；對此，黨產會痛批，婦聯會沒有拒絕權利，若不提供就開罰。

黨產會發言人施錦芳表示，除被辜家銷毀的一七○箱婦聯會財務資料外，仍有五十七箱被藏匿，婦聯會若違法不提供，將依黨產條例規定，處最高五十萬元以下罰鍰。

雷倩表示，五十七箱資料是一些勞軍捐舊單據，沒有秘密要隱藏的，且黨產會當時搜查已看過，一直都擺在婦聯會倉庫，資料當年是誰送來、誰收下都不知道，現已進入司法程序，黨產會調查權是否適用都須考量。

曾參與三月五日搜查婦聯會行動的黨產會委員反駁，「當天只搜到幾十箱，哪來五十七箱都看過！」已確定至少五十七箱資料被藏匿，婦聯會須配合調查，沒有拒絕權利。

檢今傳辜嚴姪女七人作證

此外，黨產會向台北地檢署告發辜嚴母女及辜家助理三人涉犯銷毀政治檔案，全案今日下午將再度開庭，北檢以證人身分大動作一次傳喚七名婦聯會員工，包含辜嚴堂妹嚴以言、辜嚴親姪女嚴孝倫都將出庭作證。

據了解，被傳喚的婦聯會前會計室主任嚴以言、現任職員嚴孝倫、黃端妹，及慰勞組員呂正宵、秘書室員工陳淑貞、保管會職員吳秀貞、前任職員巢純如，上次在黨產會調查行動中，皆未曾被找去約談。

黨產會委員指出，北檢上次僅傳副秘書長汲宇荷、總務組長朱愛娜及辜嚴秘書任家麟三人，本次開庭擴大傳喚七名證人，更有處理財務資料的會計室、專門管婦聯會資產的保管會，研判不僅是針對銷毀資料，偵辦的面向都更擴大。