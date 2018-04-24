避免重蹈黃世銘覆轍》江惠民：案件不跟總統報告

2018-04-24

〔記者林良昇／台北報導〕立法院司法、內政聯席會昨審查檢察總長被提名人江惠民人事案，對於前檢察總長黃世銘洩密案的前車之鑑，江惠民昨在答詢時強調，將遵守偵查不公開，對於非檢察系統的人不會報告案情，江承諾，案件事項不會向總統報告。

檢察總長顏大和任期將於五月七日屆滿，蔡英文總統提名現任台中高分檢檢察長江惠民為檢察總長；民進黨團幹事長何欣純表示，最快預計週五院會就會行使人事同意權投票，最慢五月初就會處理完畢。

檢察總長人事 最快週五行使同意權

在聯席會上，時代力量立委黃國昌指出，過去三任檢察總長，一個被彈劾、一個被判決確定，造成檢察系統公信力崩盤，黃詢問江，「檢察一體」是否包含總統？江惠民則說：「應該沒有這樣的解釋。」

黃國昌和國民黨立委林德福也都提及，黃世銘把總統當成上級，將案情報告總統，詢問江惠民是否會將案情報告總統或行政院長？江惠民答詢強調，基於偵查不公開，不會將案情向非辦案系統的人報告，案件事項也不會向總統報告。

江惠民指出，黃世銘因為洩密案付出代價，結論大家都很清楚；以往如果檢方發動搜索，最多會在檢方出擊第一時間告知法務部，讓法務部有新聞處理的反應時間，但其他部分都不會事先報告。

對於被彈劾的前檢察總長陳聰明、被判決確定的黃世銘的看法，江惠民答詢表示，他對兩位前檢察總長感到可惜，未來他會「如臨深淵，如履薄冰」在檢察總長工作上；未來檢察體系辦案也沒有政治色彩考量。

民進黨立委段宜康則要求，江惠民在擔任檢察總長後，需為檢察體系過去作為威權時期統治者工具而向被害者道歉，江當下並未承諾，段則嗆若沒有得到滿意答案，他不會投下贊成票。