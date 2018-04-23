是否提軍改版本 國民黨陷兩難

2018-04-23

〔記者林良昇／台北報導〕立法院本週將就行政院版軍人年改草案召開公聽會及進行委員會詢答，對政院軍人年改方案持反對立場的國民黨陷入提案與否的兩難；國民黨立委憂心重蹈去年公教年改時，黨團版本被黨中央臨時踩煞車的難堪，對提案有所顧忌。

黨團書記長李彥秀表示，考慮軍人年改事關重大，黨團內部希望有更仔細的討論，再決定提案的方式，個別委員有不同的意見也都會盡力溝通與尊重，接下來兩天應該會有明確的方向。

據指出，國民黨目前對於軍人年改提案採取開放的態度，立委呂玉玲、李彥秀等人辦公室都有在研究、草擬，準備提出軍人年改方案，藍營內部預估，包含國民黨智庫的版本，若國民黨要提案，有五至六個軍人年改案版本可提出。

黨團內青壯派立委普遍認為應提版本，不管是否為國民黨版，在委員會討論才有論述的空間，清楚表達國民黨立場，而不是讓外界看來只是一味反對。

不過，先前黨團軍人年改小組討論是否提案，資深立委費鴻泰、賴士葆等人呼籲不要提版本，以免幫民進黨背書，資深立委與青壯派立委意見仍待整合。

青壯派立委憂心，現在藍營立委不敢說要提案，是因看到去年審查公教年改，當時國民黨年改小組召集人林為洲提出公教年改版本做為黨團版本，幫國民黨承擔，到最後一刻卻被黨中央踩煞車，還被公教團體責難，讓林滿腹委屈，現在無人敢說要提案，就是擔心重蹈覆轍。