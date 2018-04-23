《焦點評論》中國內部需要？

2018-04-23

記者鄒景雯／特稿

中國解放軍最近非常忙碌，先是四月十二日習近平總書記的南海閱兵，而後是強力宣傳十八日在福建泉州灣的實彈演習，接著又公告二十四日一連兩天要在浙江舟山海域舉行軍演，這一連串的動作所圖為何？無獨有偶，位處鄰近第一線的台日兩國情報單位都在納悶：這是不是與習政權的對內需要有關？

有部隊，就會有訓練，沒什麼好大驚小怪，但是中國刻意放大聲量嚷嚷，當然就是有目的，甚至是多重目的，其中不外就是對美、對台的外部需要，或是對中國自己的內部需要，哪一個在優位順序上所佔比重最大，就關係到其行為動機與模式。

基本上，解放軍的機艦行動，台灣國軍是全程一路在旁監控。拿這次參加海南島校閱的「遼寧號」航空母艦戰鬥群來說，在習的閱兵結束後，「遼寧號」的回航是向東穿越巴士海峽，繞到台灣以東的外線，經過日本的與那國島、宮古島，再向西北方向而上，預計是二十三日返抵母港參與中國的海軍節。在離開台灣的防空識別區之外，中國航母曾進行戰機的起降操演，不過只有二架次，與美軍稍早在「羅斯福號」上的二十分鐘二十架起降的呼嘯而過，算是極度、極度的低調。

「遼寧號」這次未走台灣海峽中線以西這條航道，選擇繞道第一島鏈之外回航，在象徵意義上，前者被視為針對台灣，後者則是針對美日的意味較大，因此我們是在日本防衛省公布解放軍的動態後，國防部才加以證實。國安單位注意到北京對「遼寧號」此行的宣傳方式與力度，與過去有所不同，主要透過其中央電視台的播放，對內鞏固權威的意圖，似乎相對凸顯。這是不是與美中貿易戰開打，川普不斷採取制裁行動，對習近平的因應已經構成不小挑戰，因此需要藉此釋放社會壓力有關？還有待進一步驗證。

日本方面同樣注意到中國此番動作頻頻的「對內性」，原因是藉由外部興事來轉移內部問題的焦點，一向是中國統治者慣用的手法。

有官員甚至好奇，日本經常是中國訴諸民族主義的對象，然近來安倍政府致力改善與北京的關係，包括今年以來，自民黨幹事長二階俊博、日本外相河野太郎相繼訪中，中國總理李克強準備下月訪問日本，參加日中韓首腦峰會，如果順利，安倍訪中計畫，以及習近平訪日，也會水到渠成。在這樣的氣氛下，是否中國傳媒不便「仇日」，因而把注意力對到台灣？

有趣的是，日本人也發現中國刻意宣傳軍武在台灣產生的「外溢」效果，因而探詢：台灣媒體隨著對岸口吻擴大報導若干例行演習，對台灣民眾的觀感，乃至政黨支持度，以及年底選舉，是否產生影響？

看來，中國做這場戲，看戲的不少，問題是，這些戲碼是否能解習近平之憂？