漢光演習六月四日登場 總統將校閱愛三

2018-04-23

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光三十四號演習將在六月四日起，一連展開五天四夜不間斷的軍事演習，軍方官員指出，依照軍方規劃，蔡英文總統將親自視導各參演部隊，還將校閱設在台中清泉崗基地內的愛國者三型飛彈營。

中共解放軍近期動作頻頻，先是四月十二日在南海舉行大規模的海上閱兵，接著十八日在福建泉州灣外舉行實彈演習，而二十四日至二十五日將在浙江舟山黃大洋海域實彈演習。

軍方官員表示，這次漢光演習的實兵對抗部分，規模將大於過去幾次，軍方要藉由實兵部隊的對抗演練，模擬共軍動員三軍兵力進犯台灣本島時，軍方防衛作戰有無缺漏及兵力是否足以因應。

官員說，此次漢光演習的特點，就是規劃讓總統進行走動式的校閱部隊，規劃在六月七日到台中清泉崗空軍基地，校閱三軍部隊及後備動員的演習部隊。蔡總統將搭乘閱兵車到每一個參演部隊的戰術位置聽取簡報，其中包括愛國者三型飛彈營在內。

他指出，前總統李登輝任內，曾以走動式校閱方式，搭乘閱兵車校閱泊在各個碼頭的海軍各型艦艇及陸戰隊裝備。

另據軍方官員說，此次漢光三十四號演習的項目，「偽裝防護」是重點之一，在重要位置上將放置「充氣戰機」、「充氣戰車」、「充氣飛彈發射車」、「充氣陣地」等模擬設施，引誘解放軍攻擊，避免重要陣地受損。