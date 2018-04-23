共軍遠海長航及繞台 嚴德發︰水面水下空中來的 全掌控

2018-04-23

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍密集進行遠海長航及繞台演訓，對台形成戰備壓力，政府決策高層、國防部長嚴德發昨天分別到空軍作戰指揮部、空軍第六聯隊視導並聽取簡報，了解共軍動態及我方因應作為。

嚴德發在視察空軍第六聯隊時更強調，國軍充分運用P-3C反潛機、E-2K預警機等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採二十四小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，「水下、水面、空中，不管（共軍）從哪裡來，我們都掌握得到！」

據指出，為了解共軍近來密集進行遠海長航演練，並且對台發動媒體、心戰攻勢，決策高層昨親自到空軍作戰指揮部視導，了解當面共軍部隊動態發展，並就近幾次共軍軍機編隊組訓的狀況，了解軍方因應作為。

嚴德發則是由聯參主管陪同，前往空軍屏東基地，聽取任務簡報，瞭解該聯隊近期執行偵蒐任務的過程，並頒發任務人員工作獎金。

官員表示，中共自二○一五年起藉各式訓練模式，實施戰、轟機與遼寧號等航艦長航演訓，頻率顯有增長趨勢，近期甚至以「例行性遠海訓練」為名，派出各型機艦貼近我國周邊海空域（防空識別區），連帶國軍各型戰機及監偵機緊急起飛架次與戰演訓操演劇增，加速各項零附件耗損週期，相關購製與維護成本也增加。

因應任務 去年動支5.9億預備金

軍方官員說，去年度共軍的遠海長航訓練次數頻繁，軍方年度的相關項目預算已不足因應，為此已動支第一預備金五億九千餘萬元，以遂行各項演訓任務及戰力維繫。