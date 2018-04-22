退伍軍人離職率高 退輔會提穩定就業津貼

2018-04-22

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會長期推介志願役退伍官兵到民間企業任職，但退輔會調查後發現離職率偏高，達到五十％。為利於志願役官兵退伍後就業穩定，退輔會已向行政院提報「促進退除役官兵穩定就業方案草案」，參與退輔會職訓的志願役退伍官兵，依其類別每月可領四千至一萬二千元穩定就業津貼，未參與職訓而由退輔會推介到民間單位就業者，依其類別每月可領四千至八千元，期限為一年。 退輔會表示，草案已提報行政院核定中，若經通過，不會是公務機關預算來補貼，而是以榮民安置基金的經費來支應，以「榮民補貼榮民」管道處理。

針對軍人年改議題，立法院外交及國防委員會週三將先召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會並在週四進行詢答；另為了解退輔會對退伍官兵就業輔導的成效，週一將邀請退輔會主委邱國正提出「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」專案報告。

根據退輔會書面報告指出，至今年三月底止，現有榮民三十七萬一一四八人，六十五歲以下計十九萬二三九六人，已就業十二萬一九一八人，其中經退輔會安置就業二萬八九四九人（會內安置一九六八人，會外安置二萬六九八一人）。

報告並指出，有鑑於志願役退除役官兵經推介就業後離職率偏高，約五十％，退輔會已提出「促進退除役官兵穩定就業方案草案」。無業的退除役官兵若參加退輔會全日制職業訓練課程，並在訓後穩定就業三個月後，可領取職業訓練訓後就業穩定津貼。具榮民身分者（第一類官兵），前半年每月可領一萬二千元，後半年每月八千元；服役四年以上未滿十年的退除役官兵（第二類官兵），前半年每月六千元，後半年每月四千元。

報告指出，若未參與退輔會職訓，但經退輔會推介者，穩定就業三個月後，也可領取推介就業穩定津貼。具榮民身分者，每月可領八千元；服役四年以上未滿十年的退除役官兵，每月四千元，至多發給一年。